El 44,7% de los jóvenes vascos ha participado alguna vez en actividades voluntarias y el 14,9% lo hace en la actualidad

El 44,7% de las personas jóvenes de Euskadi ha participado alguna vez en actividades voluntarias, porcentaje que alcanza el 54,1% en la franja de edad de 25 a 29 años, y el 14,9% participa actualmente en tareas de voluntariado, más del doble que en 2008 (6,4%), según el estudio "Juventud y Voluntariado. Euskadi 2025", elaborado por el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno vasco.

El estudio, elaborado con motivo del Día Internacional del Voluntariado que se celebra el 5 de diciembre por el Observatorio Vasco de la Juventud en base a 2.149 encuestas a jóvenes de entre 15 y 29 años residentes en Euskadi, destaca que las mujeres participan en mayor medida en actividades dirigidas a la infancia y la juventud (53,4% frente al 42,5% de los hombres), mientras que los hombres presentan porcentajes más altos en voluntariado relacionado con la cultura y el deporte (26,0% frente al 18,4% de las mujeres).

La encuesta, realizada entre mayo y junio de 2025, revela que el 14,9% de la juventud participa actualmente en tareas de voluntariado, el porcentaje más elevado de la serie histórica y más del doble que en 2008 (6,4%).

El material proporcionado por el Observatorio Vasco de la Juventud ofrece "una radiografía muy clara de la implicación solidaria de nuestra juventud. Es especialmente significativo que casi la mitad de las y los jóvenes tenga experiencia en voluntariado", según ha señalado el director de Juventud y Emancipación, Adrián López Sarachaga.

Si se tiene en cuenta tanto a quienes colaboran en la actualidad como a quienes lo han hecho en algún momento de su vida, el 44,7% de la juventud vasca declara haber participado en actividades de voluntariado. Entre las personas de 25 a 29 años el porcentaje supera la mitad, alcanzando el 54,1%.

Las mujeres jóvenes presentan una participación ligeramente superior a la de los hombres: el 48,4% de ellas ha hecho voluntariado alguna vez, frente al 41,3% de ellos.

El estudio también pone de manifiesto el elevado grado de implicación de quienes realizan estas tareas, ya que el 58,2% de las personas jóvenes con experiencia en voluntariado ha colaborado al menos una vez al mes y, dentro de este grupo, el 37,9% lo hace o lo hacía semanalmente. La frecuencia de dedicación es similar entre mujeres y hombres.

"Este compromiso sostenido contribuye al fortalecimiento de los valores de convivencia, justicia social y participación activa, así como a reforzar la solidaridad intergeneracional en el seno de una comunidad inclusiva", según ha destacado López Sarachaga.

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN

La juventud vasca concentra su esfuerzo voluntario, sobre todo, en ámbitos vinculados al bienestar de las personas, a la cohesión comunitaria y a la construcción de una comunidad inclusiva.

Infancia y juventud es el principal campo de acción, donde ha participado el 48,2% de quienes tienen experiencia en voluntariado. Este ámbito es especialmente relevante entre las mujeres jóvenes.

Por su parte, el ámbito de Pobreza, cooperación al desarrollo y apoyo a personas migrantes o refugiadas, con un 22,7% de participación; Cultura, patrimonio artístico o cultural y euskera, con un 19,3%; Ecología y medio ambiente (15,7%); personas mayores (13,6%); y personas con discapacidad (13,2%) completan los principales espacios de colaboración juvenil.

Otros ámbitos, como las acciones ligadas a la salud y las adicciones, las emergencias o la protección animal, agrupan a menos del 10% de la juventud voluntaria.

En conjunto, cuatro de cada diez jóvenes con experiencia en voluntariado (40,8%) han colaborado en más de un ámbito, lo que muestra la diversidad de intereses y la amplitud de su compromiso.

En cuanto a las diferencias por sexo, el estudio destaca que las mujeres participan en mayor medida en actividades dirigidas a la infancia y la juventud (53,4% frente al 42,5 % de los hombres), mientras que los hombres presentan porcentajes más altos en voluntariado relacionado con la cultura y el deporte (26,0% frente al 18,4% de las mujeres).

INVERSIÓN EN EL FUTURO

Adrián López Sarachaga ha subrayado que el voluntariado constituye "un pilar esencial para la cohesión social y el fortalecimiento de nuestra comunidad". "Es una expresión de compromiso que contribuye al fortalecimiento de los valores compartidos y a construir una comunidad inclusiva, basada en la solidaridad intergeneracional y en el respeto a la diversidad", ha remarcado.

Tras destacar que, en Euskadi, "casi la mitad de nuestra juventud ha participado en iniciativas orientadas, principalmente, al bienestar de las personas y al impulso de nuestra identidad cultural", ha dicho que este dato refleja "no solo su implicación, sino también su firme voluntad de contribuir a un modelo social basado en la justicia y la igualdad".

"Cada acción voluntaria es una inversión en el futuro. Por ello, debemos seguir promoviendo y apoyando el voluntariado como herramienta estratégica para avanzar hacia una sociedad más fuerte, más cohesionada y más humana", ha concluido.