El 51% de empresas vascas cree que la economía se mantendrá igual el primer trimestre de 2026 y un 40,8% que empeorará

BILBAO, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 51% de las empresas de Euskadi cree que la situación de la economía se mantendrá igual en el primer trimestre de 2026, frente al 40,8% que considera que empeorará respecto al trimestre actual y solo el 8,2% que dice que mejorará. El valor del Índice de Confianza se ha situado en 56,5, lo que implica un valor superior al del trimestre anterior (53,6), de forma que las empresas mantienen una visión más positiva con respecto a la evolución de la economía de cara al primer trimestre de 2026.

Estos datos se recogen en la encuesta de Confianza Empresarial del primer trimestre de 2026 realizada por Laboral Kutxa a empresas de la Comunidad Autónoma con el objetivo de pulsar sus expectativas de cara al primer trimestre de 2026, que muestra un entorno económico algo menos positivo al del trimestre anterior.

Según la encuesta, realizada a 400 empresas ubicadas en la Comunidad Autónoma Vasca entre el 7 y el 12 de noviembre, el 8,2% considera que la situación de la economía mejorará con respecto al trimestre actual, el 51,0% cree que se mantendrá igual y el 40,8% dice que el entorno empeorará.

Las previsiones de las empresas en cuanto a la facturación indican una visión similar a la del cuarto trimestre de 2025. Concretamente, el 27,5% de las empresas encuestadas consideran que la facturación mejorará, siendo el 58,9% las que estiman que será similar, frente al 13,6% que considera que empeorará.

En cuanto a la actividad durante el primer trimestre de 2026, el 22,5% considera que ésta mejorará frente a un 19,1% que espera que empeorará. El restante 58,4% de la muestra cree que la actividad se mantendrá igual.

Según indica Laboral Kutxa, la duda que surge inmediatamente es el comportamiento de las claves sobre las que se sustentan las expectativas de facturación y actividad, es decir, las cantidades vendidas y los precios. En este sentido, los resultados apuntan a una cierta estabilidad en cuanto a las cantidades y un repunte de precios con respecto al trimestre previo.

En esa línea, el 29,7% de los encuestados esperan que el volumen de pedidos se incremente y el 14,1% que empeore, frente al 56,2% que piensan que será similar al trimestre actual.

En relación con los precios los resultados se reparten principalmente entre el 47,0% que considera que serán superiores y el 49,8% que estiman estabilidad en los mismos.

La opinión acerca de las expectativas de la rentabilidad de las operaciones acumula el 82,7% de las respuestas en el valor "inferior " e "igual" y un 17,3% espera obtener rendimientos superiores.

En relación con el volumen de inversión, el 20,3% de las empresas considera que se incrementará durante el primer trimestre de 2026 y el 11,4% cree que disminuirá. Por tanto, el 68,3% de los encuestados piensa que se mantendrá.

Finalmente, el 84,2% de las empresas consideran que el empleo se mantendrá, frente al 11,4% cuyas expectativas pasan por incrementar la plantilla y el 4,5% que se inclinan justamente por lo contrario.

OTROS INDICADORES

Laboral Kutxa ha indicado que, si se agregan los indicadores anteriores (exceptuando la opinión acerca del entorno) ponderándolos para obtener el valor del Índice de Confianza, el resultado es 56,5. Ello implica un valor superior al del trimestre anterior (53,6).

Así, las empresas mantienen una visión positiva con respecto a la evolución de la economía de cara al primer trimestre de 2026. El valor del índice superior a 50 indica expansión de la actividad, superior al valor de la Eurozona (dato octubre 52,5) y similar al dato del conjunto del Estado (dato octubre 56,0).

En relación con la evolución de las exportaciones a lo largo del último año, el 31,9% de los encuestados opina que han mejorado y es el 14,3% el que refleja un empeoramiento, quedando en un 53,8% aquéllos que indican que se mantienen las ventas en el exterior.

En cuanto al porcentaje de ventas destinado a innovación o iniciativas de I+D a lo largo del último año, el 62,1% de los encuestados se sitúa en valores mínimos, entre nada y un 1%, frente al 17,9% que destina más de un 5%.

El plazo de cobro a clientes se ha mantenido igual a lo largo del último año para el 79,2% de los encuestados y se ha incrementado para el 15,8% de las empresas, quedando en un 5,0% aquellas empresas que han visto reducido el plazo.

Por último, el 80,2% de los encuestados opina que el acceso a la financiación bancaria se ha mantenido igual a lo largo del último año. El resto de empresas se reparten entre el 13,1% que considera que ha mejorado y el 6,7% que opina lo contrario.