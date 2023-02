El 53% de las personas que optan por la FP Básica logra empleo seis meses después de acabar sus estudios

BILBAO, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 53% de las personas que optan por la Formación Profesional Básica consigue un empleo seis meses después de acabar sus estudios, según información facilitada por la Asociación de Centros de Formación Profesional de Iniciativa Social Abantean de Euskadi (Hetel).

En una rueda de prensa en Bilbao, el presidente de Hetel, Julen Elgeta, ha ofrecido estos datos sobre la Formación Profesional de Grado Básico, que es a la que pueden optar los estudiantes que no tienen aprobada la ESO o incluso aquellos que no han terminado su etapa de escolarización.

En la comparecencia se ha podido ver, por primera vez, un vídeo sobre la experiencia de la FP básica elaborado por el profesor de Formación Profesional de Grado Básico en Salesianos de Deusto, Joseba del Valle, presente en el acto, además del exjugador del Athletic de Bilbao Andoni Goikoetxea que es uno de los protagonistas del vídeo, además de varios estudiantes.

Según ha apuntado Elgeta, la FP básica es una opción "para facilitar su permanencia en el sistema educativo y se convierte en muchas ocasiones en la tabla de salvación a la que aferrarse estos jóvenes para encaminar su itinerario educativo, personal y profesional".

En el caso de Hetel, cuentan con más de 2.200 alumnos y alumnas matriculados en los Ciclos Básicos, que supone casi la mitad, el 45% del total de la FP de Grado Básico de Euskadi. Esta etapa representa en HETEL el 18% de toda su oferta formativa.

Se trata de un alumnado de un perfil muy distinto por edad -desde 15 hasta 26 años de media- donde un 17% no está escolarizado anteriormente en la ESO, un 17% no está alfabetizado en lenguas de la Comunidad Autónoma Vasca, un 19%, sin recursos digitales suficientes para la formación no presencial, un 11,9% con más de un 33% de discapacidad reconocida, un 4,7% con medidas judiciales o un 17% atendido por servicios sociales. Además, el 33% del alumnado es inmigrante, que proviene de 40 países diferentes.

"Suele ser un alumnado con necesidades específicas, bien por temas académicos, sociales u otros", ha explicado Julen Elgeta, que ha señalado que, tras esta radiografía, hay jóvenes faltos de motivación y autoestima que "llegan expulsados de un sistema educativo que les da por fracasados, y de una sociedad que tampoco les comprende".

Sin embargo, según el último informe de empleabilidad de Hetel, publicado en febrero, el 53% consigue un empleo seis meses después de terminar sus estudios, que se eleva a un 70% si realizan formación dual.

Según las estadísticas de otros cursos, probablemente de los jóvenes que se matriculen este curso en los centros de FP de Hetel, "más del 60% proseguirá sus estudios en un Ciclo Formativo de Grado Medio para, de este modo, tratar de tener más opciones de entrar en el mercado laboral".

"Esto demuestra que a muchos de ellos y ellas el ciclo formativo básico les ayuda a abrirse un hueco en el mercado laboral, sobre todo a las personas migrantes". Y es que además, suelen escoger un itinerario muy adecuado para insertarse en un mercado laboral que valora, cada vez más el nivel de cualificación profesional", ha añadido.