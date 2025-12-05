Unos 550 estudiantes participarán en las VI Jornadas Xare de Cultura Digital en Euskara en San Sebastián

SAN SEBASTIÁN 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Unos 550 estudiantes participarán los días 9 y 10 de diciembre en las VI Jornadas Xare de Cultura Digital en Euskara, organizadas por el Ayuntamiento de San Sebastián. La cita tendrá lugar en el campus de Gipuzkoa de la Universidad del País Vasco (EHU) en la capital guipuzcoana.

En un comunicado, el Consistorio donostiarra ha indicado que su Servicio de Euskara organiza las jornadas Xare de Cultura Digital en Euskera para alumnos y alumnas de 4º de ESO y primero de Bachillerato de la ciudad a fin de "fomentar el uso del euskara en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación y dar a conocer la cultura digital en euskara".

Los alumnos tomarán parte en ocho talleres prácticos para probar diversas herramientas digitales y comprender sus aplicaciones reales; tendrán dos charlas interactivas sobre la huella digital y el uso responsable de las redes sociales; y podrán participar en el juego Egunean behin y en el escape room Zainduz saretu.

Desde el Consistorio donostiarra han explicado que las comisiones de euskara de los centros escolares de la ciudad llevan a cabo durante el curso una serie de acciones en el ámbito escolar para fomentar el uso de la lengua vasca y fomentar la sensibilidad hacia el euskera.

El 12 de diciembre unos 120 alumnos de Aldapeta Maria, IES Altza, IES Antigua-Luberri, IES Arantzazuko Ama, Ekintza, IES Lauaizeta, La Asuncion, San Luis La Salle, IES Usandizaga y Zurriola ikastola, representantes de esas comisiones, mantendrán un encuentro en Tabakalera "para conocerse, compartir dinámicas y fortalecer las relaciones".

Tras esta cita, de enero a marzo de 2026 diseñarán algunos Escapes Room relacionados con la Korrika, ya que la 24 edición de la Korrika tendrá lugar del 19 al 29 de marzo del próximo año. Además, el Servicio de Euskera del Ayuntamiento donsotiarra organiza el programa Gazteak Antzerkira con el objetivo de animar a la juventud a acercarse al teatro.

Con ese objetivo, 2.000 alumnas y alumnos de 3 y 4 de ESO, Bachillerato y Formación Profesional verán la obra 'Romeo y Julieta' en euskara del 16 al 18 de diciembre en el Teatro Principal de la ciudad.