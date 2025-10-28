El 89,7% de la población de Euskadi de 15 y más años se ha conectado a Internet en 2025

BILBAO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El número de personas de 15 y más años usuarias de Internet en Euskadi, es decir, personas que se han conectado a Internet en los últimos tres meses, ya sea en el hogar, en el centro de trabajo o centro de estudio o en otro lugar, se sitúa en 1.735.500 en el segundo trimestre de 2025, cifra que representa el 89,7% del conjunto de la población vasca de esas edades, y supone 0,2 puntos porcentuales menos con respecto al mismo periodo de 2024, según datos elaborados por Eustat.

Como en años anteriores, es entre la población de 65 y más años donde más aumenta la población usuaria de Internet en 2025 (+1,5 puntos porcentuales), hasta el 66,5%. Pese a ello, mantiene cifras muy alejadas del grupo de 55 a 64 años (97,3%) y especialmente de los grupos de edad menores de 54 años, donde prácticamente toda la población es usuaria de Internet.

Los hombres usuarios de Internet representan el 90,6% de la población masculina, en tanto que las mujeres usuarias suponen el 88,8% de la población femenina. La llamada brecha de género se sitúa en 2025 en 1,8 puntos porcentuales, dato 0,4 puntos inferior a la del 2024. Destaca la cifra de 14.000 nuevas internautas en la franja de edad de 65 y más años.

Álava es el territorio histórico donde el porcentaje de personas usuarias es más elevado (91,2%), creciendo en 1,2 puntos porcentuales con respecto a 2024. Le sigue Bizkaia con el 89,5% y un descenso de 0,4 puntos porcentuales y, por último, Gipuzkoa con el 89,3% y medio punto porcentual menos.

Por lo que respecta a las tres capitales vascas, Vitoria-Gasteiz es la capital con la proporción de población usuaria de Internet más elevada (91%), 1,7 puntos porcentuales superior a la de Bilbao (89,3%) y 2,4 puntos porcentuales superior a la de San Sebastián (88,6%).

A nivel comarcal, hay hasta 3,2 puntos porcentuales de diferencia entre la comarca con el porcentaje de población usuaria más elevado (Estribaciones del Gorbea con el 92,1%) y las de porcentaje más bajo, que son Markina-Ondarroa, Alto Deba y Bajo Deba (88,9%).

En relación con la actividad, se observa que el uso de Internet está generalizado entre la población estudiante y la población ocupada, alcanzando en ambos casos el 99,5%.

Por otro lado, el colectivo formado por la población inactiva y desempleada presenta un uso de Internet menor, situándose en el 74,3%. Este grupo, además, ha registrado la mayor caída en comparación con 2024, con una reducción de 1 punto porcentual.

El idioma preferente de navegación por Internet es el castellano (97,1%), seguido del euskera (21%) y del inglés (16,9%). Prácticamente la totalidad de la población usuaria de Internet accede desde el domicilio particular (98,6%).

El 99,8% de la población usuaria de Internet utiliza los servicios para comunicarse y acceder a la información. Las aplicaciones de mensajería instantánea, como WhatsApp, son las más utilizadas por las personas usuarias de Internet (97,5%). Este tipo de herramientas se emplea de forma mayoritaria, con porcentajes superiores el 95%, independientemente de la edad, el sexo o la situación laboral.

Son las personas de 65 años y más quienes menos utilizan estas aplicaciones, con un porcentaje del 95% de la población usuaria de Internet de ese grupo de edad. Este porcentaje equivale al 63,1% del total poblacional de mayores de 65 años, lo que supone un incremento de 0,8 puntos porcentuales respecto al año anterior.

Entre estos servicios de comunicación y acceso a la información destacan también buscar información sobre bienes y servicios (84,9%), recibir o enviar correos electrónicos (83,80%) y leer noticias, periódicos o revistas de actualidad (80%).

Los servicios para entretenimiento y creatividad son utilizados por el 87,4% de la población usuaria, con especial incidencia en la población más joven, ya que prácticamente la totalidad de la población entre 25 y 34 años, el 98,7%, utiliza este tipo de servicios, seguida por la población entre 15 y 24 años (98,4%) quienes destacan particularmente en el uso de estos servicios para escuchar música (91,4%).

El mayor aumento entre estos servicios se da en ver programas de televisión por Internet, 3,8 puntos porcentuales más con respecto a 2024. Por el contrario, el servicio que más ha disminuido es ver películas o vídeos bajo demanda, que realiza un 58,3% de la población usuaria (-4,6 puntos).

REDES SOCIALES

El uso de las redes sociales está extendido entre la población usuaria de internet de Euskadi de 15 años o más (95,3%), con una implantación muy alta en la población de 15 a 64 años, 97,8%, pero que en el grupo de 65 años y más desciende hasta el 85,8%.

Además de Whatsapp, la red más utilizada en todos los grupos de edad, superando el 97%, Instagram destaca entre la población más joven (87,7%), pero su uso baja drásticamente en mayores de 65 años (12,3%).

Facebook es más popular en edades intermedias (33,4% y 34,7%), perdiendo relevancia entre la población joven y la mayor. TikTok es claramente juvenil (58,8% en la franja de 15 a 24 años) y apenas tiene presencia en los mayores. Youtube mantiene una presencia relevante en todos los grupos, aunque decrece con la edad.

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

El 61,7% de la población usuaria de Internet ha recurrido a la administración electrónica y, entre los diferentes servicios facilitados por las administraciones, la obtención de información es el más frecuente (57,9%). Se estima que 1.301.100 personas han utilizado la banca electrónica (75% de la población usuaria, +0,9 puntos), unas 24.700 personas más que en 2024.

Más de 976.400 personas han comprado bienes y servicios por Internet en los últimos tres meses, lo que supone el 50,5% de la población vasca de 15 y más años (0,5 puntos porcentuales menos que en 2024) y el 56,3% de la población usuaria de Internet.

Casi la totalidad de las personas consumidoras por Internet han comprado algún producto físico (94,4%), como ropa, calzado o accesorios (70,6%) o bienes para el hogar (34,9%).

USO DEL ORDENADOR

En relación al uso del ordenador en los últimos tres meses, la proporción en la población es del 69,3%. En este aspecto, los hombres usuarios de ordenador representan el 72,2% de la población masculina, frente al 66,7% de las mujeres, con lo que la brecha de género se sitúa en 5,4 puntos porcentuales, 0,1 puntos porcentuales más que en 2024.

En el segundo trimestre de 2025, el 92,1% de las viviendas dispone de acceso a Internet, 0,9 puntos porcentuales más que en 2024. En términos poblacionales, el 95,3% de las personas de 15 y más años, 1.844.700 personas, puede acceder a la Red en su domicilio.

Por su parte, el 76,1% de los hogares vascos dispone de ordenador, lo que supone que el 82,8% de la población tiene un ordenador en su vivienda (-1,1 puntos respecto a 2024). En el 98,8% de los hogares está presente el teléfono móvil, de modo que el 99,4% de la población de 15 y más años tiene acceso a uno (+0,3 puntos respecto a 2024). En relación al equipamiento audiovisual en los hogares, destaca que un 62,1% cuenta con televisión de pago, 3,1 puntos porcentuales más que el año pasado, lo que supone, 31.800 familias más. En términos poblacionales, un 68,5% de la población, 86.500 personas más, dispone de este servicio en su casa.

El 99,5% de las familias con hijos dispone de acceso a Internet en la vivienda, 17 puntos porcentuales más que las familias formadas por personas solas (82,5%). Además, el 92,9% de las familias con hijostiene algún tipo de ordenador en su vivienda, 34,8 puntos de diferencia respecto a las familias de personas solas (58,1%).