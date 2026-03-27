Abundante nubosidad y lluvia, este sábado en Euskadi

Abundante nubosidad en Bilbao - EUROPA PRESS

BILBAO 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este sábado en Euskadi abundante nubosidad y lluvia, sobre todo a partir del mediodía.

La llegada de un frente frío irá cargando el cielo de nubes desde primeras horas y durante la madrugada comenzarán a producirse lloviznas en la mitad norte.

A partir del mediodía el paso del frente dejará precipitaciones más generalizadas y por la tarde-noche las precipitaciones vendrán en forma de chubascos intermitentes, pero con algo más de intensidad.

La cota de nieve irá bajando y por la tarde-noche podría situarse en torno a los 1.000 metros. Las temperaturas máximas rondarán los 9-12 grados y las mínimas oscilarán entre los 2 grados del interior y los 7 grados de la costa.