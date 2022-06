Aburto llama a profundizar en la "revolución silenciosa pero necesaria" de impulsar el cambio social desde el bienestar

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, planta un árbol como parte de la instalación Mandala Lab en el Paque de Doña Casilda, en el marco de la cumbre The Wellbeing Summit for Social Change.

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, planta un árbol como parte de la instalación Mandala Lab en el Paque de Doña Casilda, en el marco de la cumbre The Wellbeing Summit for Social Change. - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

Más de 50 expertos debaten en Bilbao sobre bienestar personal y social en la cumbre The Wellbeing Summit for Social Change

BILBAO, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha instado este miércoles, en la inauguración de la cumbre The Wellbeing Summit for Social Change, a profundizar en "esa revolución silenciosa pero necesaria que supone impulsar el cambio social desde la perspectiva del bienestar humano en el más amplio sentido de la palabra".

Aburto ha abierto la cumbre The Wellbeing Summit for Social Change, que reunirá hasta el viernes, en una decena de espacios de Bilbao, como Azkuna Zentroa, Museo Guggenheim, Museo de Bellas Artes o el Palacio Euskalduna, a más de 50 expertos del ámbito cultural, científico y gubernamental, que debatirán en la ciudad sobre bienestar personal y social desde distintas perspectivas como la diversidad, la equidad o la inclusión.

El Parque de Doña Casilda y el Palacio Euskalduna de Bilbao han sido las sedes este miércoles de los actos inaugurales de la primera Cumbre de Bienestar para el Cambio Social, cocreada por Ashoka, Impact Hub, Porticus, Skoll Foundation, Synergos Institute y la Universidad de Georgetown.

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha iniciado el acto con una ceremonia de plantado de un árbol como parte de la instalación Mandala Lab en el Paque de Doña Casilda y, posteriormente, ha visitado la obra 'Hospital for The Soul', de Yazmany Arboleda.

En el acto, Tim McHenry, subdirector ejecutivo y director programático del Museo de Arte Rubin, ha señaló que "ojalá el viaje que atravesamos en el Mandala Lab pueda llevarnos desde ese sentido limitado de lo individual a uno expandido como comunidad, de igual manera que, gracias a la invitación para celebrar The Wellbeing Summit in Bilbao, reafirmamos que este lugar no es únicamente representativo de la cultura vasca, sino también un lugar para ser vivido por toda la comunidad internacional".

Por su parte Sandrine Woitrin, codirectora de The Wellbeing Project, ha afirmado que el programa de conferencias y las propuestas artísticas de The Wellbeing Summit "permitirán a los participantes de la cumbre y a los residentes de Bilbao experimentar el impacto positivo de impulsar el bienestar en todos los aspectos de la sociedad para obtener mejores resultados".

Posteriormente, durante la ponencia inaugural, el alcalde ha animado a la organización y participantes de la Wellbeing Summit a "profundizar en esa revolución silenciosa pero necesaria que supone impulsar el cambio social desde la perspectiva del bienestar humano en el más amplio sentido de la palabra".

Aburto ha recordado también que "desde hace años, Bilbao ha hecho suya esa apuesta por el bienestar humano con mayúsculas, y la ha recogido en la Carta de Valores de Bilbao, un documento pionero que se ha convertido en referencia internacional, y supone sin duda alguna un compromiso claro por la puesta en marcha de un nuevo paradigma de futuro en clave de sostenibilidad económica y medioambiental y justicia social".

Por su parte, la diputada foral de Promoción Económica de Bizkaia, Ainara Basurko, ha explicado que The Wellbeing Summit "está estrechamente vinculada a la importancia del desarrollo de ciudades, de territorios basados en valores y también ligado a la oportunidad de garantizar una vida sana y promover el bienestar".

"Si hay algo clave en ese objetivo es el impulso a la lengua y cultura propias. Caracterizan la sociedad y nuestra manera de mirar al mundo. Siendo además factores de cohesión social, convivencia e identidad, apostamos por impulsar el uso del euskera y la cultura vasca como elemento base para el bienestar de las personas y clave para una sociedad avanzada. Cuidar el entorno, disfrutarlo y hacerlo de una manera saludable es una de las filosofías de Bizkaia", ha añadido.

Ainara Basurko ha asegurado que "trabajamos para dejar una Bizkaia mejor a las próximas generaciones". "Eso nos mueve. Una Bizkaia mejor traducida en calidad de vida, servicios públicos de calidad e igualdad de oportunidades. Una Bizkaia representada en una sola sociedad, una, un cauce central en el que cabemos todos y todas, donde nadie queda atrás. Y un valor central para conseguirlo: la estabilidad. Estabilidad política, social y económica", ha subrayado.

60 PAÍSES DE LOS 5 CONTINENTES

Este evento global reunirá en su programa de conferencias a líderes del tercer sector, científicos, agentes institucionales, artistas y personalidades del mundo de la empresa de más de 60 países de los cinco continentes que trabajan en la intersección del bienestar individual y colectivo desde muy diversos enfoques: la diversidad, la accesibilidad, la equidad o la inclusión.

De esta manera Bilbao se convierte durante tres días en la capital mundial del bienestar con un completo programa que se extiende a lo largo de toda la ciudad en espacios emblemáticos como Azkuna Zentroa, Centro de Sociedad y Cultura Contemporánea de Bilbao, el Museo Guggenheim Bilbao Museo, el Museo de Bellas Artes de Bilbao, la biblioteca de la Universidad de Deusto, el parque Doña Casilda, el Bizkaia Aretoa UPV-EHU o el Palacio San Nicolás (Colección BBVA).

The Wellbeing Summit eligió la capital vasca por "su papel como centro internacional para el arte y la cultura", así como por la transformación que la urbe está desarrollando en torno a la Carta de Valores de Bilbao aprobada en 2018 tras un proceso de participación ciudadana.

Con ella, han destacado los organizadores, "se pone el foco en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, muy especialmente, en la mejora del bienestar de la ciudadanía".

PROGRAMA

El programa The Wellbeing Summit tendrá como epicentro al Palacio Euskalduna, donde se desarrollarán charlas, conversaciones y paneles de discusión orientados a subrayar las conexiones entre el bienestar individual, organizacional y social.

Una selección de ponentes de reconocimiento internacional abordará temas como la neurociencia, la pertenencia ambiental, el trauma intergeneracional o cómo fomentar culturas más saludables.

Tanto la población local como los asistentes a la cumbre tendrán acceso a una amplia variedad de exposiciones, obras de arte comisionadas a artistas de relevancia internacional y piezas de artes escénicas encargadas con motivo de este encuentro.

En este sentido, el programa artístico, comisariado por Manuel Bagorro con la asesoría de Vicente Todolí, incluye doce obras comisariadas específicamente a artistas contemporáneos como Grimanesa Amorós, Miroslaw Balka, Janet Cardiff & George Bures Miller, Nikhil Chopra, June Crespo, Alicia Framis o Carlos Garaicoa.

Además, la programación incluye conciertos, espectáculos, talleres y laboratorios creativos, con artistas como Birdheart, Brooklyn Rider, Nikhil Chopra, Joshua Roman o Zirkozaurre. En total, serán más de 85 artistas los que expongan en diez sedes.

THE WELLBEING PROJECT

The Wellbeing Project tiene como objetivo crear e impulsar un movimiento de cambio en la cultura del sector de la innovación social hacia una cultura con mayor bienestar para los actores que la componen.

Trabaja en cocreación con más de 20 organizaciones como Ashoka, Skoll Foundation, Porticus, Impact Hub, the World Economic Forum, Georgetown University, Stanford University o the Greater Good Sciences Center de Berkley.

También cuenta con una red de más de 200 organizaciones globales, regionales y locales como Rockefeller Foundation, Ford Foundation, Danone, Aspen Institute, Mondragon Team Academy o Tec de Monterrey que apoyan activamente y son actores de este movimiento de cambio.