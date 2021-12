Aburto pide fortaleza a los bilbaínos y "prolongar un poco el esfuerzo" para "salir bien" de la sexta ola de Covid

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, durante una entrevista con Europa Press, a 31 de diciembre de 2021, en Bilbao,Bizkaia, Euskadi. Aburto, de EAJ-PNV, es alcalde de Bilbao desde 2015 - H.Bilbao - Europa Press

Afirma que "no es el momento de quitar las terrazas" y defiende su retirada "en consonancia con la evolución de la pandemia"

El alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, ha pedido "fortaleza" a los bilbaínos y les ha instado a "prolongar un poco el esfuerzo" para "salir bien" de la sexta ola, que ha disparado en Euskadi los contagios por Covid como consecuencia de la variante ómicron. Además, ha asegurado que "no es el momento de quitar las terrazas" de los establecimientos hosteleros, y ha defendido que su retirada se realice "en consonancia con la evolución de la pandemia".

En una entrevista concedida a Europa Press, Aburto se ha mostrado convencido de que los ciudadanos necesitan, ante el repunte de la pandemia y la nueva etapa de restricciones, "rearmarse moralmente y generar ilusión". "Tenemos fatiga emocional, yo también la tengo", ha afirmado.

Ante esta situación, ha llamado a "ser fuertes". "Hemos hecho un esfuerzo de un calado enorme durante casi dos años. Necesitamos prolongar un poco este esfuerzo para salir bien de esta situación. Pido un esfuerzo más de responsabilidad y de compromiso, que tiene que ser individual y colectivo", ha manifestado.

Para Juan María Aburto, "cada uno" debe "responsabilizarse y pensar que en esto no hay suplentes". "Lo que no hagamos nosotros, no lo hacen otros. Lo que yo haga mal, tiene efectos en los demás. Si yo no cumplo las medidas, estoy siendo insolidario y puedo generar enfermedad en otras personas", ha argumentado.

El regidor bilbaíno ha instado a "ser parte de la solución, y no parte del problema". "Para volver a divertirnos, a disfrutar, para tener ilusión y esperanza tenemos que ser en estos momentos prudentes y responsables", ha asegurado.

HOSTELERÍA

Juan María Aburto ha afirmado que el Gobierno municipal "no es ajeno" a la situación por la que atraviesa la hostelería, como consecuencia de la pandemia. "No vivimos en una burbuja, somos conocedores de la situación. Yo mismo la vivo. Tengo un hijo que es cocinero en un restaurante y sé lo mal que lo están pasando", ha afirmado.

Por ello, ha asegurado, el Consistorio intenta "trabajar con una nueva propuesta" que pretende "compartir con los grupos políticos", con la intención de "ayudar a estos sectores que peor lo pasan".

Según el alcalde de Bilbao, "toca tomar decisiones, decisiones difíciles", que "perjudican a sectores concretos de la ciudadanía". "Pero, o lo hacemos ahora, con restricciones más limitadas, o las restricciones nos van a venir por encima de una manera mucho más complicada. Y no es que va a poner en dificultades a algunas entidades, sino que se las puede llevar por delante", ha dicho.

Por esta causa, ha defendido que "el conjunto de las administraciones públicas" diseñen "medidas que puedan apoyar y ayudar en ese difícil tránsito a estos sectores de la hostelería, del comercio, de la cultura, o de las personas más vulnerables".

Aburto ha asegurado que su Gobierno trabaja "con el objetivo de ensanchar los acuerdos" en este aspecto. "Lo hicimos en 2020, en 2021, y nos gustaría hacerlo en 2022", ha apuntado.

TERRAZAS

El alcalde ha defendido el mantenimiento de las terrazas de la hostelería mientras se mantenga la actual situación. "Nosotros, cuando adoptamos la medida de las terrazas, lo hicimos para apoyar a la hostelería. Fueron más de 700 las terrazas que ampliamos o generamos, muchas de ellas en la calzada, eliminando aparcamientos, con un coste para los vecinos y también para el Ayuntamiento, en términos económicos", ha recordado.

Aburto ha afirmado que esa decisión generó "una cierta polémica vecinal". "Entonces dije que teníamos que ser solidarios con un sector que estaba sufriendo, y sufriendo mucho. También dije que la medida sería temporal, pero no fijamos ese tiempo", ha precisado.

El regidor de la villa ha asegurado que "hoy" sigue "diciendo lo mismo" porque se está ante "una situación nuevamente complicada". "Creo que en esa situación no es el momento de quitar las terrazas. Sigo diciendo lo mismo, y decir lo mismo es decir que la medida va a ser temporal. Lo que nos queda es fijar cuál es ese momento. Ojalá pueda ser cuanto antes, porque querrá decir que la situación de pandemia ha mejorado", ha apuntado.

El alcalde desea que esta medida sea adoptada "conjuntamente" con los grupos políticos en el Ayuntamiento de Bilbao y "también en diálogo con la Asociación de Hostelería de Bizkaia".

Su intención es, según ha añadido, incluir la propuesta para las terrazas, "diciendo que será temporal y determinar cuál es la fecha" de retirada en la propuesta de plan de medidas para 2022.

"Creo que tiene que ir en consonancia con la evolución de la pandemia. En el momento en que esté superada, que no tengamos que tomar medidas restrictivas con la hostelería, sería el momento adecuado para recuperar el espacio de las terrazas para la ciudadanía y el espacio público de verdad", ha dicho.

CONTROL POLICIAL

Ante las nuevas restricciones, Aburto ha asegurado que la Policía Municipal está "preparada" y realizando "un esfuerzo" gracias a una plantilla "que ha ido creciendo desde el año 2018, y ha incorporado 300 policías municipales, 70 de ellos el pasado mes de noviembre".

"Hemos incrementado el capítulo de Policía en más de siete millones de euros, fruto del pacto de la seguridad, con OPEs cada año. Nunca ha habido tanta gente en la calle como ahora", ha asegurado.

El regidor bilbaíno ha afirmado que el Consistorio hace "refuerzos" cada día del fin de semana porque entiende que "la seguridad y la convivencia para nosotros es una prioridad".

"Vamos a tener dificultades, obviamente, para hacerlo, porque cuantas más medidas haya, hay que vigilar más situaciones, y al no haber confinamiento o toque de queda, también ocurren otras cosas en la ciudad, desde el punto de vista de la seguridad, a las que hay que atender", ha apuntado.

El alcalde ha trasladado "un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía" porque "la Policía Municipal va a estar vigilante para actuar con firmeza y entender, sin ninguna duda, que las medidas hay que cumplirlas".

Según ha apuntado, aunque "mayoritariamente, la gente cumple", a lo largo de la pandemia se han contabilizado más de 16.000 sanciones, pero hay personas que "el único mensaje que entienden es el de la sanción". "Por eso, vamos a seguir actuando de esa manera, pero pidiendo a la gente prudencia, responsabilidad y compromiso", ha dicho.

BOTELLONES

Respecto a la posibilidad de que vuelvan a darse los 'botellones' que se produjeron en la capital vizcaína después del verano, ha indicado que en el parque de Doña Casilda se diseñó "un medida de actuación conjunta entre Ertzaintza y Policía municipal que dio resultados", y "ha dejado de ser un problema, de momento". La situación, ha asegurado, "se ha trasladado a una calle en la que es mucho más difícil actuar, como es Licenciado Poza".

"No quiero criminalizar a la juventud de este país, porque todos los fines de semana hay miles de jóvenes que se comportan adecuadamente y no generan ningún problema, pero aquel que entiende que la diversión va a aparejada al ruido, a un consumo excesivo de alcohol, a las molestias, a dejar las calles sucias, les mando un mensaje que es el que venimos trasladando. Nuestro mensaje sigue siendo de firmeza", ha advertido.

El alcalde ha afirmado que Bilbao debe ser "una ciudad en la que puedan darse, a la vez, la diversión de unos y el descanso de otros, y eso tiene que ser posible". "Vamos a trabajar para que eso sea posible, sabiendo que hay entornos en los que hay más dificultad", ha señalado.

