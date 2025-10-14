La Academia de Arkaute volverá a poner en marcha el internado a principios de 2026

BILBAO 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha ejecutado el 70% de los trabajos para poder recuperar las pernoctaciones en la Academia Vasca de Policía y Emergencias de Arkaute por parte las personas que desarrollan cursos de formación como agentes de policía. De este modo, espera que el alumnado, que dejó de pernoctar allí en 2020 debido a la pandemia, "vuelva a convivir" a principios de 2026.

Según ha explicado en un comunicado, "el desmantelamiento del internado a consecuencia de la pandemia produjo grandes cambios en los procesos de formación y en la propia organización interna" de la Academia de Arkaute.

La recuperación de este servicio ha obligado a reformar los contratos de limpieza, incorporar uno específico para la ropa de cama y renovar los espacios dedicados a albergar los dormitorios. Además de retomar algunas zonas usadas en su día con este fin, se están equipando salas aledañas para proporcionar a las personas residentes zonas de esparcimiento.

Desde la Consejería han precisado que el incremento de las actividades formativas "ha restado sitio a los espacios ocupados antes por los dormitorios", lo que ha obligado a "alquilar unos módulos que albergarán una zona de dormitorios completamente nueva". Las inversiones necesarias para acometer estos trabajos superan el medio millón de euros.

Las "zonas de expansión" para tiempo libre, estudiar, practicar disciplinas deportivas y completar las actividades derivadas de la formación reglada "están siendo objeto de especial atención".

La piscina en la que se realizan diversas pruebas y entrenamientos también ampliará su horario de apertura mediante el refuerzo del contrato de socorrismo y primeros auxilios, que, ha recordado Seguridad, "es preceptivo para el uso de este tipo de instalaciones".

En estas semanas se está procediendo a la contratación del amueblamiento de estas zonas, en el que se invertirán cerca de 200.000 euros.

Igualmente se va a proceder al cerramiento del 'topagune' que actualmente funciona en la Academia para que pueda utilizarse durante el invierno y tras la caída del sol. El calentamiento de esta estancia se llevará a cabo mediante una instalación de biomasa que ha contado con una ayuda de los fondos europeos Next Generation, que han cubierto el 70% de la inversión. El coste de estos trabajos supera el medio millón de euros.

La recuperación del internado propiciará igualmente la reapertura del servicio de cafetería y la contratación de un servicio de catering para suministrar el desayuno y la cena. El servicio de almuerzo que actualmente atiende las necesidades de las personas que estudian y trabajan en Arkaute es elaborado por personal propio.

Esta semana ha concluido la renovación de la cafetería y su equipamiento y "en pocos días" se procederá a su amueblamiento. Los responsables de la Academia Vasca de Policía y Emergencias esperan que estos trabajos permitan reabrir este servicio, hasta ahora ofrecido en varias zonas de vending, en las próximas semanas.

Finalmente, se trabaja en la recuperación del servicio médico de 24 horas que atenderá a las personas que pernoctan en la Academia y de la extensión de los servicios básicos de mantenimiento. Las inversiones y contratos de mantenimiento para atender estos servicios están ya firmados o en fase de contratación, ha explicado.

El cronograma previsto contempla poner en marcha de nuevo el internado en Arkaute en el primer trimestre del próximo año 2026, de modo que "será estrenado por las personas que integren la próxima promoción de la Ertzaintza", ha avanzado Seguridad.