Activado el aviso amarillo para este jueves por impacto del oleaje en la costa vasca

Olas en la costa vizcaína - EUROPA PRESS

BILBAO 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha activado para este jueves el aviso amarillo por riesgo de impacto del oleaje en la costa vasca, donde se prevé una altura de ola significante de 2,5 metros.

En concreto, el aviso amarillo estará activo desde las cuatro hasta las seis de la mañana de este jueves. Se espera una altura de ola significante de en torno a 2,5 metros y la pleamar será a las 4.44 horas, con una marea estimada de 4,78 metros.