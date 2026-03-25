Activado este jueves el aviso amarillo en la costa vasca ante la previsión de olas que superarán los 3,5 metros

Archivo - Olas en la playa de Ondarreta de Donostia-San Sebastián - UNANUE-EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha activado el aviso amarillo por riesgo para la navegación en las dos primeras millas para este jueves, jornada en la que está prevista una altura de ola significante que podría superar los 3,5 metros.

El aviso amarillo por riesgo marítimo-costero permanecerá activo desde el inicio de la jornada hasta las seis de la mañana. Se espera mar de fondo del noroeste en torno a 3 o 3,5 metros. El viento soplará de componente norte, con fuerza 4 y con intervalos de fuerza 5 de madrugada, lo que originará marejada, con áreas de fuerte marejada.