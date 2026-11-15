El activista ecologista Mapuche cumple tres semanas subido a un árbol en Leioa para denunciar el proyecto del Subflubial

Activista subido en un árbol - SUBFLUBIALA EZ!

BILBAO 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El activista ecologista Mapuche ha cumplido este sábado tres semanas subido al parque Artaza de la localidad vizcaína de Leioa para denunciar el proyecto del Subflubial, según ha informado la plataforma Subflubiala Ez.

El activista ecologista turco se encaramó al árbol del parque de Artaza el mismo día en que se celebró una manifestación en el municipio contra el Subfluvial, proyecto que prevé conectar Getxo y Portugalete con un túnel bajo la ría.

Según ha informado la plataforma, las intensas lluvias de esta semana han complicado su día a día en el árbol, ya que se le ha mojado la ropa y parte de sus enseres. "Sin embargo, gracias al apoyo vecinal y de la plataforma Subflubiala Ez ha conseguido secar la ropa y reforzar la estructura protectora en el árbol", han explicado.

Mapuche, que ha advertido de los probables efectos medioambientales, ha insistido en que no se moverá "hasta que el proyecto no quede abandonado". Además, Subflubiala Ez ha recordado que lleva "años denunciando este proyecto" y ha apuntado que la infraestructura "inyectaría unos 11.000 coches más cada día a las carreteras, aumentando la contaminación y agravando la emergencia climática".

A su juicio, el proyecto "supondría la destrucción" del Parque Artaza, "último pulmón verde entre Leioa y Getxo, refugio climático natural y recreativo ante temperaturas extremas" así como la del entorno del río Ballonti, "hábitat del pez espinoso".

Ha añadido que también resulta "especialmente preocupante" el impacto que tendría en el instituto Artaza-Romo y en los centros educativos de la zona, debido a "las continuas explosiones, el ruido ensordecedor, las vibraciones y el polvo en suspensión son totalmente incompatibles con la salud y el bienestar de alumnos y profesores".

Según ha afirmado, la Diputación ha decidido suspender los Objetivos de Calidad Acústica (OCA) durante la ejecución de las obras. Por último, ha reclamado que "los 500 millones que se quieren destinar a la autopista se destinen a reforzar el transporte público".