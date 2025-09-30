Ados Teatroa estrena la obra '52 hercios' el domingo en el Principal de San Sebastián

SAN SEBASTIÁN 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La compañía de teatro Ados Teatroa estrenará la obra '52 hercios' a las 19.00 horas de este domingo en el teatro Principal de San Sebastián. La versión en euskara se representará este viernes y sábado en el mismo espacio.

'52 hercios' es un espectáculo creado a partir de testimonios reales de soledad recogidos previamente en forma de microdocumentales. El título hace referencia a la frecuencia de un extraño sonido registrado en los últimos 35 años en distintos lugares del Pacífico, similar al canto de una ballena azul. Sin embargo, las ballenas azules se comunican en frecuencias que van de los 10 a los 39 hercios, mientras que este sonido vibra a 52 hercios.

Esta obra utiliza la metáfora de esa ballena solitaria, que puede ser sorda de nacimiento y por eso nunca aprendió a emitir su canto en la frecuencia correcta, para hablar de aislamiento social y soledad no deseada.

La obra es de Garbi Losada, que también la dirige, y José Antonio Vitoria, mientras que Bego Losada firma la versión en euskara. El elenco lo forman Joseba Apaolaza, Ainhoa Aierbe, Dorleta Urretabizkaia, Martxelo Rubio, Amaia Irazabal y Aitzol Iraola.