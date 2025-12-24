El Aeropuerto de Bilbao operará 102 vuelos esta Nochebuena

Archivo - Aeropuerto de Bilbao - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto de Bilbao tiene previsto operar 102 vuelos en este día de Nochebuena, mientras que otros 99 trayectos están programados para la jornada de Navidad, según datos de Aena.

En total, a lo largo del periodo navideño la terminal vizcaína acogerá 2.368 vuelos. El pasado viernes, 19 de diciembre, es la jornada con más operaciones programadas, un total de 137, seguida del lunes 22 de diciembre, con 136 operaciones.

También superan los 130 vuelos el lunes 29 de diciembre y el viernes 2 de enero (ambos con 134), el lunes 5 de enero (133) y el viernes 26 de diciembre (132).