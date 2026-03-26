El aeropuerto de Loiu prevé un total de 1.674 operaciones con motivo de esta Semana Santa

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BILBAO 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Loiu prevé un total de 1.674 operaciones en los próximos días con motivo de las fiestas de Semana Santa y el lunes de Pascua será el día de mavor movimiento, con 175 vuelos.

Según han informado fuentes de Aena a Europa Press, este viernes, día 27, están previstos 143, el sábado 118, el domingo 150, el lunes 148, el martes 151, el miércoles 158 y ya el Jueves Santo se prevén 162 vuelos, el viernes un total de 163, el sábado 155, el domingo 151 y el lunes de Pascua los citados 175.

Por lo tanto, serán un total de 1.674 operaciones y se han programado charters a Marrakech, Katowice, Bratislava y Sibiu. Además, el próximo 1 de abril se estrena la ruta a Casablanca con Royal Air Maroc y este pasado miércoles la de Austrian Airlines a Viena.