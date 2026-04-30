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BILBAO 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos vascos prevén operar un total de 879 vuelos en este puente de mayo, entre este jueves y el próximo lunes, día 4, según los datos facilitados a Europa Press por Aena.

Según ha informado el gestor aeroportuario, en el Aeropuerto de Bilbao están previstos un total de 770 vuelos. Este sábado será el día con más movimientos, un total de 165, mientras que para este jueves hay programados 158, para el viernes 148, para el domingo 137 y para el lunes 162.

Por su parte, en el Aeropuerto de San Sebastián hay programados desde este jueves y hasta el lunes un total de 75 vuelos. El día de más movimientos será este viernes, con 23 vuelos, seguido del lunes, con 18, el sábado, con 14, y este jueves y el domingo, con 10.

En el Aeropuerto de Vitoria se realizarán un total de 34 vuelos: 7 este jueves y el domingo, 5 este viernes, 6 el sábado y el lunes, la jornada con más movimientos, un total de 9.