Agirregoitia (PNV) apela a encontrar "nuevas vías para que las especifidades territoriales tengan voz propia" en la UE

BILBAO, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PNV al Parlamento europeo Oihane Agirregoitia ha apelado a "encontrar nuevas vías para que las especificidades territoriales tengan voz propia en las instituciones europeas" y ha defendido que deben llevarse a cabo las reformas necesarias para "conducir a una Europa más federal y útil".

Agirregoitia se ha expresado de este modo con motivo de la presentación de la iniciativa 'Renew Europe Now Campaign Event', que reunió anoche en el Museo Real de Arte e Historia de Bélgica a un millar de personas, según ha informado el PNV, formación que se integra en el Partido Demócrata Europeo.

Así, ha explicado, se produjo "la puesta de largo de la campaña que las familias políticas de los demócratas y los liberales europeos y los 'macronistas' de Renaissance pondrán en marcha para promocionar su alianza en la Eurocámara, expresada en el grupo Renew Europe", que aspira a "reforzar su posición centrada en un escenario previsiblemente más polarizado".

La cabeza de lista del PNV ha celebrado la apuesta de las formaciones políticas integradas en el grupo Renew Europe por conformar "un concepto integral de la diversidad europea que incluye realidades como la vasca y por promover un modelo de desarrollo económico sostenible con modelo social".

El llamado como 'Equipo Europa', formado por Marie-Agnes Strack-Zimmermann, candidata principal del Partido ALDE, Valerie Hayer, representando a Renaissance, y Sandro Gozi, actual secretario general del Partido Demócrata Europeo (PDE), hará campaña para impulsar en toda la Unión "una alianza centrada en promover una Europa más segura, competitiva y democrática y en impulsar la agenda proeuropea".

La presentación de 'Renew Europe Now Campaign Event' contó con las intervenciones del primer ministro belga, Alexander De Croo, el ministro de Asuntos Exteriores de Francia y ex presidente del grupo Renew Europe, Stéphane Séjourné, y la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, además de la vicepresidenta para la agenda digital, Margrethe Vestager, el comisario de Justicia, Didier Reynders, el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, y la comisaria de Valores y Transparencia, Vera Jourová.

En este marco, Oihane Agirregoitia presentó en inglés la aportación del PNV a esta alianza en su calidad de fundador del Partido Demócrata Europeo y subrayó "la necesidad de ofrecer, desde una nación con una historia, una lengua y una cultura únicas, respuestas europeas, fuertes y creíbles ante los retos a los que nos enfrentamos".

"Una Europa más fuerte, pero también una Europa capaz de escuchar las especificidades de las regiones y sus necesidades", reivindicó. Para ello, abogó por "reforzar la cohesión económica, social y territorial de Europa a través de nuestras inversiones regionales, apostar por la cohesión, promover un crecimiento económico equilibrado y eliminar los obstáculos a la cooperación regional transfronteriza".

A su entender, es preciso "encontrar nuevas vías para que las especificidades territoriales tengan voz propia en las instituciones europeas". Así, recalcó la importancia de la gobernanza multinivel para integrar las distintas perspectivas locales, regionales y supranacionales en la gobernanza para el futuro de Europa, potenciando además las regiones de ultramar y periféricas. "Así es como nuestro lema 'Unidos en la diversidad' cobra pleno sentido", aseguró.

MÁS FEDERAL Y ÚTIL

Por otro lado, Agirregoitia hizo referencia a las reformas institucionales que ve precisas en la Unión europea, como "el fin de la regla de la unanimidad" o el refuerzo del papel del Parlamento Europeo, que "deben conducir a una Europa más federal y útil".

"Queremos cambiar esta Europa haciéndola más fuerte, más soberana, más atenta a las necesidades, más capaz de ser un actor a escala internacional. Aplicando así los valores humanistas y el modelo social que deben mantener a nuestra Unión como referencia mundial del bienestar y la democracia. Sabemos cómo hacerlo porque tenemos experiencia, visión de futuro, liderazgo, propuestas y tenacidad para llevarlas a cabo", concluyó.