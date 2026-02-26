La agrupación Belharra protagoniza este sábado la Matinée de Miramon de Euskadiko Orkestra

SAN SEBASTIÁN 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La agrupación Belharra protagonizará este próximo sábado la nueva cita de la temporada de las Matinées de Miramon, el ciclo de música de cámara de Euskadiko Orkestra. El quinteto interpretará obras de Shostakovich y Schumann.

Cuatro de los cinco intérpretes de Belharra son miembros de Euskadiko Orkestra: Annemarie Harmat (violín), David Carmona (violín), Natacha Dupuy-Scordamaglia (viola) y Pascale Michaud (violonchelo). Javier Pérez Azpeitia al piano completa el grupo.

La orquesta vasca ha explicado que el 'Trío con piano nº2' de Dmitri Shostakovich es una obra escrita en 1944 en forma de elegía, en homenaje a su amigo, el musicólogo y crítico literario y musical Ivan Sollertinsky, que acababa de morir de un ataque al corazón.

Robert Schumann, por su parte, "pasó noches en vela" componiendo su 'Quinteto con piano Op.44'. Cuando lo terminó en 1842, el compositor estaba "física y mentalmente al límite de sus fuerzas; pero la obra, no revela nada de estos esfuerzos, sino todo lo contrario". Esta obra se convirtió en una de las composiciones más populares de Schumann.

Las entradas están a la venta la página web de Euskadiko Orkestra y en la taquilla del Auditorio Kursaal. También se podrán adquirir el mismo día del concierto, si hay disponibilidad de aforo, en la taquilla de la sede de la orquesta en Miramon.