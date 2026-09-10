Aitor Esteban acudirá a la Diada para mostrar el "respeto y apoyo" del PNV "al pueblo de Catalunya"

El presidente del PNV, Aitor Esteban, en la Diada de 2025. - PNV

BILBAO 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PNV, Aitor Esteban, participará este viernes en los actos de la Diada en Barcelona, junto a la delegación de Junts per Catalunya, para mostrar el "respeto y apoyo al pueblo de Catalunya" de la formación vasca.

Según ha informado el Partido Nacionalista Vasco, su presidente, Aitor Esteban, y la secretaria de la Ejecutiva jeltzale y parlamentaria vasca Maitane Ipiñazar representarán al PNV en la Diada Nacional de Catalunya.

Integrado en la delegación de Junts per Catalunya, este será el tercer año consecutivo en el que Esteban muestra "el respeto y apoyo al pueblo de Catalunya" de su partido.

Esteban e Ipiñazar participarán, a partir de las 9.00 horas, en la tradicional ofrenda floral en el monumento a Rafael Casanova, herido el 11 de septiembre de 1714 "en la defensa de Barcelona y de las libertades de Catalunya".