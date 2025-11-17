Álava recauda hasta octubre 2.383,9 millones de euros, 160,7 millones más que en el mismo periodo de 2024, un 7,2% más

VITORIA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La recaudación acumulada hasta octubre en Álava asciende a 2.383,9 millones de euros, lo que supone una mejoría de la recaudación de un 7,2% con respecto a la del año anterior, con 160,7 millones de euros más que en el mismo periodo de 2024.

Según ha informado la Diputación Foral de Álava, sigue manteniéndose el "buen comportamiento" que registran tanto los impuestos directos como los impuestos indirectos. Al total recaudado de 2.383,9 millones de euros han contribuido con 1.187 millones los impuestos directos (+4,5%) y con un total de 893,5 millones de euros los impuestos indirectos (+7,6%).

En el mes de octubre los dos principales conceptos que componen los tributos directos registran un proceder distinto en su recaudación. Así, el IRPF ha recaudado 863,4 millones de euros, es decir, un 7,1% más que en el pasado ejercicio, en concreto 57,4 millones de euros adicionales.

Continua con un ritmo "óptimo de crecimiento" el concepto de retenciones del trabajo, que ha crecido un 7,2% con respecto al año anterior, alcanzando una recaudación acumulada de 902,4 millones de euros, con lo que ha superado en 60,2 millones de euros la recaudación del año anterior, según ha indicado Diputación.

En cuanto a la cuota diferencial, presenta un saldo neto de signo negativo reflejo de que las devoluciones han sido superiores a los ingresos en este impuesto. En concreto se han devuelto 103,7 millones de euros más de lo que se ha ingresado. Esto supone una devolución neta de 4 millones de euros más que el año anterior con un crecimiento del 4%. En este mes la cuota diferencial tiene todavía pendiente de incorporar el cobro del segundo plazo de pago de la cuota del IRPF.

Por el Impuesto de Sociedades se han recaudado 254,8 millones, un 5,2% con respecto al mismo periodo del año anterior, lo que supone un total de 13,9 millones de euros menos que los obtenidos en el mes de octubre de 2024.

La recaudación por impuestos indirectos ascienden a 893,5 millones de euros, 7,6% más. En concepto de IVA se han recaudado 572,5 millones más (+7,2%), lo que supone 38,1 millones de euros más, mientras que el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos presenta un aumento del 5,4%, con 191,5 millones de euros, lo que supone 9,8 millones de euros más sobre la recaudación la alcanzada el pasado ejercicio.