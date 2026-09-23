Alcaldesa de Santurtzi asegura que no va a eludir ninguna responsabilidad y que no atenderá a "ultimátums políticos"

Archivo - Itziar Carrocera (PNV) proclamada nueva alcaldesa de Santurtzi - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santurtzi (Bizkaia), Itziar Carrocera, ha asegurado que el Equipo de Gobierno no va a eludir "ninguna responsabilidad que le corresponda, ni política ni institucional", y ha añadido que "las decisiones tienen que adoptarse con rigor y sobre hechos acreditados, no como consecuencia de un ultimátum político".

En un comunicado, Carrocera ha respondido así al PSE-EE de Santurtzi, que ha pedido el cese del concejal de Seguridad Ciudadana, Imanol Urrutxua (PNV), tras difundirse un vídeo con unas imágenes de la intervención de la guardia local del pasado 22 de junio en la que se detuvo y disparó con una pistola táser al vecino de la localidad vizcaína Ander Sáenz, quien posteriormente falleció en el hospital.

La regidora local ha recordado que el Ayuntamiento actuó desde el primer momento para conocer lo ocurrido y que ha colaborado con los organismos competentes durante todo el proceso. Asimismo, tras la difusión de nuevas imágenes de la intervención, el Consistorio solicitó nuevos informes y aclaraciones para disponer de toda la información necesaria.

En estos momentos, ha señalado, se deben conocer las conclusiones de las investigaciones que están en marcha, tanto las de la Ertzaintza como las de la Comisión de Control y Transparencia. "Serán estos procedimientos los que deberán determinar, con todos los elementos disponibles, si existió alguna actuación irregular y qué consecuencias pudieran derivarse", ha agregado.

Mientras estas investigaciones continúan, la alcaldesa ha confirmado que el concejal de Seguridad Ciudadana, Imanol Urrutxua, continuará desarrollando sus funciones. "Mi decisión es clara y asumo personalmente, como alcaldesa, la decisión que estoy tomando", ha afirmado.

Además, ha insistido en que el Gobierno municipal asumirá las responsabilidades políticas que correspondan cuando finalicen los procedimientos. "No vamos a rehuir ninguna responsabilidad, pero tampoco vamos a tomar decisiones condicionadas por presiones políticas antes de conocer las conclusiones de las investigaciones", ha subrayado.

En este sentido, Carrocera ha rechazado que un asunto de esta gravedad se convierta en "una competición entre partidos" y ha reclamado que el debate se centre en esclarecer los hechos y ofrecer respuestas a la ciudadanía. "Ander y su familia merecen verdad, claridad y respuestas, y la ciudadanía de Santurtzi merece saber qué ocurrió y que, si hubo actuaciones incorrectas, se actúe en consecuencia", ha manifestado.

Por último, ha lamentado que el Partido Socialista "esté utilizando políticamente una situación que está generando dolor y desasosiego en nuestro municipio" y ha defendido que "Santurtzi merece responsabilidad y rigor".

"Ese es el compromiso del Gobierno municipal y el mío personalmente como alcaldesa: llegar hasta el final para conocer qué ocurrió, actuar con transparencia y asumir las responsabilidades que correspondan cuando tengamos todas las conclusiones sobre la mesa", ha concluido.