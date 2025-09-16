La alcaldesa de Vitoria y el Lehendakari rubrican el incremento del canon de capitalidad para los próximos cuatro años

El Ayuntamiento gestionará 12,5 millones de euros cada año hasta el total de 50 millones de euros

VITORIA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria, y el Lehendakari, Imanol Pradales, han firmado este martes la renovación del convenio de colaboración entre la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y el Ayuntamiento de la capital alavesa para financiar la promoción de la ciudad como sede de las instituciones comunes de Euskadi.

La rubrica, que se ha plasmado en el Consistorio gasteiztarra, garantiza el acuerdo alcanzado entre el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de la capital alavesa el pasado mes de mayo sobre el canon de capitalidad.

En virtud del mismo, la institución local recibirá 50 millones de euros los próximos cuatro años, 12,5 millones anualmente. Para el Ayuntamiento, el pacto "confirma la apuesta del Gobierno vasco para que Vitoria-Gasteiz pueda desarrollar propuestas que tengan un impacto diario en la ciudad", gracias a inversiones y proyectos transformadores, y "refuerce, de esta manera, su papel como capital institucional de Euskadi".

En base a este acuerdo, el Consistorio destinará al menos 26 millones de euros a inversiones estratégicas, como el nuevo Iradier Arena o la rehabilitación de la gasolinera Goya, con el objetivo de "reforzar el papel de la ciudad como capital institucional, potenciar su proyección exterior y dinamizar la ciudad en los ámbitos económico, social y cultural".

Etxebarria y Pradales se reunieron el pasado mes de mayo en Ajuria Enea para abordar la renovación del convenio del canon de capitalidad de Vitoria-Gasteiz. En dicho encuentro, ambas partes acordaron el incremento del 25% de la aportación prevista hasta la fecha en el mencionado canon, alcanzando, de esta manera, los 50 millones de euros para los próximos cuatro años.

"CAPITAL DINÁMICA Y MODERNA"

Con el pacto sellado este martes entre la alcaldesa y el lehendakari, con la presencia también de la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, ambas instituciones han reafirmado "su deseo de que la ciudad continúe siendo una capital dinámica, moderna y al servicio del conjunto de Euskadi".

Tanto Maider Etxebarria como Imanol Pradales han expresado su "satisfacción" por la firma de la renovación de este convenio que "beneficia tanto a la propia ciudad como al conjunto de Euskadi".