Alejo Stivel cree que el rock se encamina hacia una influencia en la actualidad musical parecida a la del jazz

Augura que el mandato de Milei "acabará muy mal" y anuncia su regreso a los escenarios en otoño con una gira por salas que recalará en Euskadi



Alejo Stivel (Buenos Aires, 1959) ve "difícil" que el rock vaya a desaparecer pero considera que se encamina hacia una influencia sobre la actualidad musical parecida al jazz. "Evidentemente, lo que le viene por delante no es su época de apogeo sino su adecuación a los tiempos, donde es ya evidente que la música prioritaria es otra", afirma.

El excantante de Tequila y también productor, en una entrevista concedida a Europa Press Euskadi, anuncia que, tras concluir la promoción de su autobiografía 'Yo debería estar muerto' (Espasa), publicada a finales de junio, regresará a los escenarios en otoño junto a su banda actual, en su primera gira por salas y dentro de un tour que está previsto que se prolongue durante 2025 y que, tal y como confirma, recalará "seguro" en Euskadi.

Preguntado por las claves para haber sobrevivido a años de excesos, Stivel lo atribuye a "la suerte o a la protección de los astros". En todo caso, y tal y como explica al inicio de su autobiografía, el título elegido "no es una boutade" sino "una apreciación bastante realista de lo que pudo ser".

En todo caso, dice no culpar al rock and roll porque es, básicamente, una de las cosas que le salvaron. "En algún punto de mi existencia, me salvó la vida y me dio una meta, un proyecto, una vocación y una pasión ya que, de no haber sido así, quizás ahora estaría pegando sellos en una oficina o robando coches en algún barrio periférico", afirma.

Cuestionado por si considera que, hoy día, el rock pudiera salvar todavía vidas, al igual que hizo con él, Stivel dice no saber "si hoy podrá ya hacerlo" aunque, añade, "si alguien está en una situación desesperada, le recomiendo que oiga a Jimi Hendrix y puede que, quizás, se obre el milagro y eso le ayude".

En esa línea, en el libro reconoce no creer en Dios porque es ateo pero confiesa que "en caso de que existiera o exista alguien que se dedique a escribir el destino de las personas para que digamos todos 'Estaba escrito', conmigo se equivocó o no tiene buena puntería, o no contaba con mi resiliencia porque esquivé a la parca con habilidad y suerte. Más lo segundo que lo primero".

CÁNCER SUPERADO

Stivel afirma que "podría haber muerto varias veces, pero no me morí ninguna" y "aquí sigue", haciendo planes para llegar a los cien, una cifra que afirma que le encanta y está dispuesto a alcanzar e, incluso, en el caso de que los cumpla, "pedirá prórroga".

En el libro revela que logró superar recientemente un cáncer con varios tumores "muy agresivos" que le hicieron ver la muerte de frente otra vez, y más cerca que nunca".

Sondeado por cómo observa el rock como respuesta generacional, observa que el género es "un lenguaje inventado hace más o menos 70 años y hoy es ya una fórmula que se repite un poco donde no hay demasiada renovación estilística".

En ese sentido, prosigue, "cada generación tiene su estilo propio con el que más se identifica y, aunque siempre hay jóvenes a los que les gusta la música de otras épocas, por suerte, está claro que la juventud de hoy día, en sentido global va por otros caminos a nivel masivo".

En este punto ve "difícil" que el rock desaparezca como tal y lo que augura es que se encamina a entrar en "una frecuencia de influencia parecida a la que pudiera tener o suponer el jazz".

"Evidentemente, el rock, no está ante su época de apogeo y lo que viene por delante será una adecuación a los tiempos actuales, donde es evidente que la música prioritaria de esta época es ya otra", sostiene.

Preguntado por su valoración del triunfo electoral en Argentina de Javier Milei y las razones que han llevado a sus compatriotas a votarle, Stivel cree que las razones por las cuales Milei ha ganado las elecciones "son muy complejas y una mezcla de muchas cosas diferentes" aunque se ha mostrado convencido de que "su mandato acabará muy mal".

Descendiente de judíos ucranianos, y preguntado acerca de cómo observa las guerras que rodean sus orígenes, Stivel lamenta que para ambos conflictos "hay poca solución". A su entender, mientras el enfrentamiento entre Rusia y Ucrania viene de "peleas territoriales" surgidas hace "décadas", en cambio el enfrentamiento árabe israelí se prolonga "siglos", lamenta.

Stivel llegó a España en 1977 junto a su familia y la del guitarrista Ariel Rot, huyendo ambas de la dictadura militar argentina.

Ya en Madrid, juntos fundaron y lideraron la banda Tequila, quinteto que revolucionó la escena española del rock and roll y se convirtió en un fenómeno fan a finales de los setenta y principios de los ochenta, hasta su abrupta disolución en 1983 con sus cinco integrantes enganchados a las drogas.

Tras varios años en el dique seco y retirado de la escena pública, en los que reconoce que prosiguió con el modo de vida salvaje que llevó al grupo a su final, regresó en los años noventa del siglo pasado como productor de éxito, donde, entre más de un centenar de discos, destacan álbumes como '19 días y 500 noches' de Joaquín Sabina, los debuts de La Oreja de Van Gogh y El Canto del Loco o los que convirtieron en multiventas a los murcianos MClan y a La Cabra Mecánica.

En 2008, solo ya junto a Ariel Rot, resucitaron a Tequila en una vuelta a los escenarios que, de forma intermitente, prolongaron con conciertos puntuales y escalas en festivales hasta su despedida definitiva el 24 de noviembre de 2021, en un concierto final, bautizado como "La última fiesta", que tuvo lugar en el pabellón Wizink Center de Madrid y que estaba previsto en 2020 pero fue aplazado por la pandemia.

Ahora, a partir de otoño, y tras centrarse en la escritura de su autobiografía y en un programa de radio donde repasa sus canciones favoritas, el que fuera líder de Tequila volverá a subirse a los escenarios con los músicos que le acompañan en solitario en la que será su primera gira como solista y donde tiene previsto actuar en Euskadi, en ciudades como Bilbao.

En este punto, y tras anunciar su regreso, cree que lo de morir sobre el escenario es algo que en el rock solo vale para los Rolling Stones, Stivel puntualiza que él no ve a los Stones "muertos, sino muy vivos", de hecho, incluso, "creo que en esta gira están más vivos que hace 40 años cuando llevaban una vida digamos más agitada", bromea.