Alertan de una estafa por correo postal para cobrar de multas de aparcamiento en Hendaya

SAN SEBASTIÁN, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha alertado de una estafa, registrada principalmente en la comarca guipuzcoana del Bidasoa, en la que las potenciales víctima reciben en su buzón de correo postal una infracción de estacionamiento de la localidad limítrofe de Hendaya (Francia) interpuesta, aparentemente, en periodo estival.

La Comisaría de Irun ha abierto una investigación tras conocer que, desde inicios de este mes, varios ciudadanos tanto del municipio fronterizo como de Hondarribia habían recibido por correo ordinario una notificación con franqueo pagado de una aparente multa de aparcamiento en el municipio vasco-francés de Hendaya, por haber cometido una infracción en verano.

La misiva estaría remitida por una empresa de abogados con sede en Madrid, cuyo logo habría sido empleado de manera fraudulenta, para dar carácter de veracidad a la reclamación y conseguir que las víctimas pagaran.

La Policía vasca ha instado a la ciudadanía a que, en caso de haber sido víctimas de esta modalidad de estafa, acudan a la comisaría más cercana para interponer la correspondiente denuncia.