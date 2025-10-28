VITORIA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Alice Cooper y Social Distortion encabezan las primeras confirmaciones de la 24ª edición de Azkena Rock Festival que se celebrará los días 18, 19 y 20 de junio de 2026 en Vitoria-Gasteiz, dentro de una nueva edición "marcada por el eclecticismo, la calidad y una pluralidad estilística que abraza tanto a los clásicos como a las propuestas más rompedoras".

Su organizadora, Last Tour ha informado este martes, en un comunicado, del primer avance de la programación que suma también a Imelda May, Jason Isbell & the 400 Unit, Old Crow Medicine Show, Sleaford Mods, Sugar, The Adicts, Evaristo (La Polla), Circle Jerks, Corrosion of Conformity, Therapy?, The Damn Truth, The Del Fuegos, Discharge, Split Dogs, Starbenders, Tropical Fuck Storm, Voivod, Rodeo y Nhil.

Así, Alice Cooper volverá a Mendizabala en 2026, 17 años después de su última visita, con un espectáculo teatral marcado por el horror, el burlesque y el vodevil. "Padrino del shock rock y figura esencial del rock desde los años 70, ofrecerá una actuación cargada de provocación, carisma y canciones inmortales".

Este verano publicó 'The Revenge of Alice Cooper', disco que reúne a su banda original más de cinco décadas después y cuyos temas se sumarán a un repertorio que también repasará muchos de sus clásicos, en su única fecha en el Estado.

Cuatro años después de su última visita, Social Distortion regresarán a Vitoria-Gasteiz con una parada exclusiva para ofrecer una auténtica masterclass de punk rock & roll. "Surgidos del punk californiano hace más de cuatro décadas, la banda de Mike Ness se ha ganado el respeto de varias generaciones gracias a su evolución hacia el rock & roll clásico, el country y el blues".

Por su parte, Imelda May ofrecerá un show único junto a Darrel Highman, en el que "quedará patente su química sobre el escenario mientras recuperan la esencia más pura del rock & roll clásico, apoyándose en su fuerza vocal y una electrizante elegancia escénica".

El público también será testigo de la reunión de Sugar, que harán una parada única en la península treinta años después de su disolución, y de Therapy?, quienes repasarán en su totalidad 'Troublegum', "uno de los álbumes clave del noise rock noventero".

La organización también ha confirmado la presencia de Jason Isbell & The 400 Unit, "una auténtica lección de country alternativo, rock sureño y folk de raíz", así como de Old Crow Medicine Show, que celebrarán sus 25 años de trayectoria con nuevo disco y un repaso a clásicos como 'Wagon Wheel' o 'Remedy', en la que será la primera actuación de su historia en el Estado.

El punk estará ampliamente representado en este primer avance del cartel gracias a bandas que han marcado el género desde distintos puntos del mapa, como Evaristo, quien recorrerá los himnos de su carrera al frente de La Polla, así como los británicos Discharge y Sleaford Mods, los californianos Circle Jerks, los australianos Tropical Fuck Storm y los también californianos The Adicts, que recalarán en Mendizabala con su gira de despedida 'Adios Amigos'.

Como sonidos más extremos, la organización ha destacado a los iconos del heavy estadounidense Corrosion of Conformity y al thrash metal progresivo de Voivod. El cartel se completa con formaciones de trayectoria más reciente como Split Dogs, The Damn Truth, Nhil, Rodeo y The Del Fuegos.

VENTA DE ABONOS

Este martes se abre la lista de espera Fan para hacerse con los bonos del festival y se prolongará hasta el próximo viernes 31 de octubre a las 12.00 horas. También los asistentes a ediciones anteriores del festival podrán acceder a una preventa exclusiva desde este miércoles a precio especial.

Por su lado, la venta fan comenzará el lunes 3 de noviembre a las 10.00 horas y la venta general estará disponible desde el martes 4 de noviembre a la misma hora en azkenarockfestival.com a precio promocional.

Además de los bonos para los tres días de festival, los menores de 24 años podrán adquirir el Bono Gaztea (100 euros + gastos) y volverá a estar disponible el Bono Cuadrilla, por el que recibirán seis bonos por la compra de cinco.

Como en anteriores ediciones, la compra a plazos estará disponible tanto en la preventa como en la venta general y el acceso será gratuito para los menores de 14 años. El festival contará de nuevo con viajes organizados en autobús con parada colindante a la entrada del recinto y desde localidades cercanas como Bilbao, Pamplona, Donostia/San Sebastián, Zarautz, Arrasate y Alsasua.