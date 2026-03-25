Alokairu y vecinos de las VPP de Benta Berri se concentran este jueves ante el Ayuntamiento de San Sebastián

SAN SEBASTIÁN 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Inquilinos de la plataforma Alokairu y de las viviendas protegidas en régimen de alquiler de Benta Berri de San Sebastián se concentrarán este jueves ante el Ayuntamiento donostiarra para pedir solución a su situación.

La concentración tendrá lugar de 09.30 a 11.30 horas en la puerta del Palacio Consistorial coincidiendo con la celebración de Pleno municipal.

Una parte de vecinos permanecerán concentrados mientras otros acudirán al Pleno para presenciar el debate de las mociones y enmiendas presentadas por los grupos municipales sobre su situación y el futuro de esta promoción de vivienda protegida cuando finalice el periodo de protección en julio de 2028.

Al final del debate y aprobación de la moción resultante se unirán a los vecinos concentrados para proceder a hacer una valoración de la misma a los medios de comunicación.