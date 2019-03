Alonso cree que sería "magnífico" que PP y Cs concurrieran juntos el 28A, pero desde el respeto al Concierto y fueros

Publicado 14/03/2019 11:46:06 CET

Asegura que intentará acuerdos transversales en Euskadi, pero advierte al PNV de que PP "es incompatible" con EH Bildu

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, mantiene "las puertas abiertas" para llegar a un acuerdo con Ciudadanos en Euskadi de cara a las elecciones generales porque sería "magnífico" construir una opción conjunta de centro-derecha no nacionalista, pero ha asegurado que los límites que establece para ello es el respeto al Concierto Económico vasco y los fueros.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Alonso ha considerado que su partido mantendrá sus dos diputados en las próximas generales, aunque cree que deben ambicionar más. "Hay que fortalecer una alternativa porque lo que se presenta es Pedro Sánchez para revalidar esa mayoría que tiene con gentes muy diversas, entre Podemos y los independentistas, y esto va a estar muy complicado", ha manifestado.

Por ello, ha dicho que "haría falta y hay que hacer el esfuerzo de levantar una mayoría moderada, centrada, que pueda empezar a romper esta dinámica de bloques en la que se ha deslizado la política española y abrir una etapa distinta".

A su juicio, "la opción central que puede ofrecer esa idea es el PP". "Y en eso estoy yo, en a ver si podemos convencer a la gente de que se lo tome con ilusión y de que podemos hacer un futuro distinto porque ahora veo la política española llena de bloqueos", ha explicado.

Alfonso Alonso ha dicho que no le pide a Vox que no se presente en Euskadi, después de que Pablo Casado le haya reclamado que no concurra en provincias pequeñas. "Yo no le voy a pedir nada. Ya le ha dicho Casado cuáles con las consecuencias de que se presente en lugares en los que no tiene ninguna posibilidad y que, además, intenta meterse en nuestra casa. Ellos verán lo que hacen, aquí realmente no tienen una gran posición, tiene una posición más bien marginal", ha asegurado.

El líder de los populares vascos ha subrayado que "la división es el mayor riesgo" en estas elecciones. En esta línea, ha considerado que en Navarra se ha producido "un cambio interesante". "Me parece que la alternativa que han hecho en Navarra de agrupar fuerzas es inteligente. Se han agrupado fundamentalmente en torno a UPN, que es la opción fuerte en Navarra, y ha habido generosidad para tener una opción viable de Gobierno", ha manifestado.

No obstante, ha destacado que lo que más "interesante" le ha parecido es el documento en el que Ciudadanos "se compromete a defender el régimen foral". "Ésos son nuestros límites porque nosotros somos foralistas. Para nosotros, cualquier confluencia en el centro-derecha pasa porque se respete y reafirme el Concierto Económico, que son las bases de nuestra autonomía foral y la personalidad del País Vasco", ha subrayado.

LOS FUEROS

Por ello, ha subrayado que ésa es la alternativa que se tiene que construir de centro-derecha no nacionalista en el País Vasco y que se debe hacer en torno a los fueros. "Para mí esos son los límites. Fuera de eso, puede haber diferencias con Ciudadanos. Pero si hace ese recorrido de asumir esas cláusulas forales, yo veo abiertas las puertas de la colaboración", ha asegurado.

Alfonso Alonso ha apuntado que los populares se definen como los "herederos de esa tradición liberal fuerista". "Para mí, ése es un asunto crucial, capital y decisivo", ha asegurado.

En esta línea, ha remarcado que el pasado martes Casado, en su visita a Vitoria, "reafirmó el compromiso del PP con el Concierto Económico" y, para él, eso es "absolutamente decisivo". "Por tanto, a partir de eso, podemos hablar. Sin eso, es muy difícil", ha precisado.

El presidente de los populares vascos ha dicho que quiere apreciar "una evolución" en esta cuestión en Ciudadanos, en relación a la posición que ha mantenido ahora en Navarra de defender "el régimen foral" de la Comunidad navarra. "Yo veo que han firmado eso y entiendo que, si lo han firmado, es que se lo creen", ha dicho.

Por ello, ha afirmado que Cs "tendrá que ir aclarando qué es lo que quieren ser dentro del País Vasco". En todo caso, ha asegurado que, en estos momentos, "no hay ninguna conversación oficial" entre ambas formaciones en Euskadi. "Todas las puertas están abiertas para ver qué se puede hacer. Sería magnífico poder llegar a puntos de encuentro o de confluencia", ha indicado.



PNV

Alfonso Alonso ha considerado que el PP liderará Vitoria en las elecciones municipales y ha dicho que en estos cuatro años el PNV ha tenido su oportunidad, y se ha pasado la legislatura "en blanco". "Ahora el alcalde comete el error al decir que quiere reeditar su coalición con Bildu", ha indicado.

Por ello, cree necesario una alternativa y ha asegurado que, en esos espacios de diálogo, él "cierra la puerta a los radicales". "No vamos a pactar con Bildu y no veo ninguna confluencia con Podemos. A partir de ahí, con todos los que se sitúen en un espacio de moderación, ahí nos podremos encontrar para hacer cosas juntos", ha aseverado.

Alonso ha explicado que él ha estado "empeñado todo el rato" en tratar de "llegar a acuerdos que fueran transversales y que fueran buenos". "Se ha ido el PNV con Bildu después de romper con Rajoy y quitarle del Gobierno, y esto ha dificultado mucho las cosas, pero yo no voy a dejar de intentarlo porque en el País Vasco y en Álava es muy difícil hacer cosas si no tenemos capacidad de acuerdo", ha apuntado.

En su opinión, "el problema es muy difícil" y así se lo traslada al lehendakari. "Yo estoy deseando colaborar, pero para cambiar cosas, pero yo soy incompatible con Bildu. Es decir, no puede pretender una acuerdo simultáneamente con Bildu y con el PP, y ésta es la dificultad", ha indicado.

En esta línea, ha manifestado que "ellos tomaron una decisión el año pasado, optaron por cambiar el Gobierno de Rajoy, ahora se han convertido en los más fieles, leales y conspicuos aliados de Sánchez en Madrid". "Y, a cambio de ese apoyo que le daba el PP, han explorado una vía con el soberanismo y con Bildu que no está funcionando porque, al final, este Gobierno en minoría no saca los Presupuestos y tioene dificultad para tramitar las leyes", ha apuntado.