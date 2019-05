Alonso cree que Pablo Casado "debe ampliar la base del partido", pero no ve cuestionado su liderazgo

Actualizado 05/05/2019 14:15:39 CET

BILBAO, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha afirmado que el líder de la formación, Pablo Casado, "debe ampliar la base del partido y ensancharlo", ya que "ha habido la sensación de que no se han incorporado suficientemente todas las sensibilidades", aunque no ve cuestionado su liderazgo.

"Si realmente se abre una etapa para recuperar lo que somos, el nuevo discurso coincidirá con el que nos gusta y nos conviene al Partido Popular vasco", añade.

En una entrevista concedida a 'El Correo', recogida por Europa Press, el dirigente popular ha indicado también que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, tiene que "aclarar" cómo piensa gobernar los próximo cuatro años y cree que va a ser "una legislatura muy inestable".

Tras considerar que lo importante para el PP es tratar de "entender lo que ha pasado" en las pasadas elecciones del 28 de abril, afirma que es la formación popular la que "se ha equivocado, no los españoles".

"Es evidente que se innovó, se hizo un giro a la derecha que no ha sido entendido... no fuimos a ganar las elecciones sino a ser el centro de las tres derechas", lamenta, para añadir que los votantes rechazaron "de forma clamorosa" la oferta que el PP hizo a Vox para entrar en un hipotético gobierno, algo que cree "fue lo peor" y una "ingenuidad".

Por otro lado, considera que el presidente del PP, Pablo Casado, "debe ampliar la base del partido y ensancharlo". "No digo que nadie sobre pero ha habido la sensación de que no se han incorporado suficientemente todas las sensibilidades y que no se han cerrado las heridas del congreso", expresa.

Por otro lado, cree que el mensaje ofrecido por los electores es que "los españoles no quieren extremismos" y subraya que "Casado lo ha entendido y está cambiando el rumbo". "Los españoles no quieren eso de las tres derechas", añade.

Asimismo, incide en que en las elecciones municipales y forales "nos va a ir mejor" y la campaña la tienen que hacer "los alcaldes", aunque no ve cuestionado el liderazgo de Casado y subraya que no tiene previsto "pedir la cabeza de nadie".

MAROTO

Alonso, que defiende que "la voz del PP vasco se tiene que escuchar más" a nivel nacional, cree injusto "echarle la culpa" de los resultados electorales a Javier Maroto, ya que "se puede haber equivocado, pero conozco y confío en él".

Por lo que respecta a Euskadi, cree que los votantes vascos del PP "se han quedado en casa o votado al PNV", pero considera que en los próximos comicios del 26 de mayo "vamos a tener un buen resultado".