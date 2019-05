Alonso (PP) dice que "no puede ir al PNV ningún voto" de quien "sienta" la foralidad y que "su tierra es España"

Publicado 21/05/2019 20:59:34 CET

Critica que se intente "blanquear a Bildu a cualquier precio" y se pretenda acallar a su partido porque habla de víctimas y del terrorismo

BILBAO, 21 May.

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha afirmado que el próximo domingo "no puede ir al PNV ningún voto de quien quiera defender la Constitución y el Estatuto, de quien sienta la foralidad como parte de la señal de identidad de su tierra y que su patria es España". "No podemos dar el voto de ninguna persona que quiera España a los nacionalistas porque no hay ninguna garantía de cómo van lo van a usar", ha advertido.

En este sentido, ha asegurado que "hay muchos riesgos" de que los nacionalistas usen los votos en el futuro para un fin "distinto del que nos están diciendo". "Tienen un objetivo a largo plazo, que es la ruptura de nuestra convivencia. Tienen que hacer su mundo exclusivo para ellos, que todo esté controlado por ellos y ése es el camino de la ruptura de la construcción nacional: crear un ente basado sobre el odio a España y la diferencia con el resto de España", ha resaltado.

Alonso ha participado esta tarde en Bilbao en un acto político en el que ha estado acompañado por el candidato al Parlamento europeo, Javier Zarazalejos; la candidata a diputada general de Bizkaia, Amaya

Fernández; la candidata a alcaldesa de Bilbao, Raquel González, y el historiador Esteban Goti.

En su intervención, el líder de los populares vascos ha alertado de que en Euskadi "lo que es más importante es blanquear a Bildu a cualquier precio" y al PP se "le intenta callar porque habla de las víctimas de ETA y del terrorismo". "Han estado 40 años matando la gente aquí, decenas de miles de personas exiliadas y cuando termina la acción terrorista de ETA, ¿es que los vascos no podemos pensar que tenemos un mundo que recuperar?", ha cuestionado.

En este punto, ha denunciado los intentos de construir la "memoria falsa" de lo que ha pasado para "blanquear a quienes estuvieron apoyando a los asesinos, para utilizarlos como una palanca política de poder, que busca también la ruptura, como ocurre en Cataluña".

Por todo ello, ha defendido la importancia de un PP vasco que garantice la estabilidad y la tranquilidad , y ha advertido de que, si los nacionalistas tienen mayoría en las grandes ciudades del País Vasco, "va a ser mucho más difícil parar el desafío a la ley".

CONGRESO

Por otra parte, Alfonso Alonso ha dicho sentir "bochorno" por lo visto esta mañana en el Congreso de los Diputados, por el modo en que se ha permitido tomar posesión de sus cargos "en fraude de Ley", a quienes quieren "quebrantar la ley constitucional, quieren quebrar la convivencia y romper España".

"Nosotros estamos interesados en que nos proteja la ley y esa gente ha ido a aprovechar el juramento de acatamiento de la Constitución comprometiéndose a destruirla, de acuerdo con el mandato el 1 de octubre", ha denunciado, para preguntarse "¿Cómo España permite que avance la destrucción de sí misma?, ¿cómo se permite que se meta el quebrantamiento de la ley por parte de quienes tienen que hacerla guardar en el Congreso de los Diputados?".

El dirigente popular vasco ha vinculado el "bochorno" espectáculo de esta mañana en el Congreso de los Diputados con lo que se vote el próximo domingo. "¡Claro que está en relación! ¿quién no se escandaliza viendo lo que pasa y no se duele viendo en qué estado ha caído España y con ese Congreso de los Diputados que tenemos ahora?", se ha preguntado.

Por ello, ha llamado a reaccionar ante esto, y "decir claro que hay que poner un contrapeso", decirle a Pedro Sánchez que "no puede hacer lo que le dé la gana con esas compañías". "Hay que decirle a los nacionalistas e independentistas que el próximo domingo vamos a defender nuestro país y la Constitución", ha instado.

En este sentido, ha alertado de que el PNV ha comprado "absolutamente" el discurso soberanista de Bildu, compra el discurso social de Podemos y, luego, se ofrece como garantía frente al discurso radical de Bildu y discurso radical de Podemos para quitarnos los votos a la gente que cree en el orden, en la tranquilidad y en la paz". "Eso es lo que están haciendo y entonces yo me pregunto ¿hasta cuándo vamos a seguir cayendo en el engaño?", ha dicho.