Alonso (PP) reivindica la foralidad vasca y se desmarca del "nacionalismo histriónico" de VOX

Publicado 11/09/2019 18:37:13 CET

Cree que el partido de Abascal tiene "nostalgia" de "una España que no sé si llego a existir y que si existió fue una mala experiencia"

VITORIA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha reivindicado la foralidad y los derechos históricos del los territorios vascos, y ha asegurado que su idea de España no tiene "nada que ver" con la del "nacionalismo histriónico" de VOX.

Alonso, en una entrevista en Radio Vitoria recogida por Europa Press, se ha referido a la posibilidad de que el PP conforme una coalición electoral junto a Ciudadanos y VOX, bajo la marca 'España Suma'.

El líder del Partido Popular de Euskadi ha afirmado que "en principio", la posibilidad de que diversas formaciones "converjan dentro de un espacio político" parecería "razonable".

No obstante, ha precisado que cuando se analiza esta posibilidad con detenimiento, se observa que "con VOX no tenemos nada que ver", dado que la visión que tiene ese partido sobre España "no se parece nada a la nuestra".

"Quieren liquidar la España de las autonomías", ha recordado, en referencia al rechazo de la formación de Santiago Abascal a la actual configuración y reparto competencial en el Estado autonómico.

Alonso ha denunciado que el "centralismo" de VOX "es quizá el más duro que ha existido nunca en España". Además, ha subrayado que los dirigentes de VOX "parecen nostálgicos de una España que no sé si llego a existir realmente, y que si existió fue una mala experiencia".

"DIFERENCIAS INSALVABLES"

"Yo no tengo ninguna nostalgia; ese es un nacionalismo a veces histriónico", ha añadido. Aunque ha reconocido que parte de las personas que ahora apoyan a VOX son antiguos votantes del PP, ha reiterado que las diferencias entre ambas formaciones respecto a su visión de España son "absolutamente insalvables".

En el caso de Ciudadanos, ha considerado que el Partido Popular tiene "más cosas en común" con la formación presidida por Albert Rivera, aunque ha asegurado que no comprende la "agresividad" que en ocasiones muestra ese partido con el PP, después de haber suscrito pactos de gobierno conjuntos en varias autonomías.

Alonso, en todo caso, ha advertido de que el PP vasco "no cambiará sus ideas" para tratar de conformar una coalición con otras formaciones.

"Defendemos la foralidad; no es una cuestión negociable. No vamos a negociar la defensa del Concierto Económico, de las señas de identidad del País Vasco, de que la autonomía vasca tiene una característica especial que viene de la historia y que está reconocida en la Constitución, y que son nuestros derechos históricos y la foralidad", ha advertido.

El líder del PP vasco ha asegurado que esto es "la esencia de lo que pensamos", y ha afirmado que esta es una postura que comparte "todo" el Partido Popular de Euskadi, dado que "es la manera que tenemos los vascos de ser españoles".

CONVENCIÓN

En este sentido, ha señalado que la convención que celebrarán los 'populares' vascos este próximo fin de semana ha de servir para "reafirmar lo que somos".

Este encuentro político también responde el objetivo de trasladar a la dirección nacional del PP el mensaje de que este partido "se tiene que construir desde abajo hacia arriba".

Alonso ha afirmado que el PP no es un partido creado desde "un despacho en Madrid" y "trasladado" luego al resto de territorios, sino que se trata de una organización que "ha sido otra cosa y tiene que ser otra cosa". "Es un partido que se hace desde los territorios y que nace en los territorios", ha indicado.