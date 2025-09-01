Las altas temperaturas dejan 74 personas fallecidas en Euskadi durante el mes de agosto

MADRID/BILBAO 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las altas temperaturas de agosto han dejado 2.177 fallecidos en el Estado español en ese mes, siendo en Euskadi 74 las personas afectadas, según estima el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo), del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).

Esa cifra de fallecidos en el conjunto de España (2.177) ha supuesto un 71,3% más que la cifra que se registró en el mismo periodo del pasado año.

Por comunidades autónomas, las más afectadas han sido Madrid, con 415 fallecimientos atribuibles a temperaturas, y Cataluña, con 361. A estas les siguen Castilla y León (264), Comunidad Valenciana (204), Galicia (198), Andalucía (169), Castilla-La Mancha (163), Extremadura (115), Aragón (74), País Vasco (74), Navarra (47), Canarias (22), Asturias (20), La Rioja (19), Murcia (16), Cantabria (13), Baleares (4) y la ciudad autónoma de Ceuta (1).

De esas 74 personas fallecidas en Euskadi, 26 eran hombres y 48 mujeres. Además, 51 de esos fallecimientos se produjeron entre mayores de 65 años.

Los datos de esta plataforma también revelan que las muertes de agosto atribuibles en España a esta causa superaron en 1.117 a las de julio, mes en el que se registraron 1.060 defunciones. En total, desde principios de junio de 2025, España ha notificado 3.644 muertes por calor, un 84,3 por ciento más que en los tres meses de verano de 2024.

Durante la segunda y tercera semana del mes de agosto, esto es, entre el lunes 11 y el domingo 25, se han registrado las mayores cifras de muertes por calor del verano. En concreto, la segunda semana se notificaron 934 defunciones, mientras que la tercera la cifra fue de 862.

Por sexos, en agosto se han registrado 877 fallecimientos por exceso de calor en hombres y 1.300 en mujeres. En cuanto a la edad de los fallecidos, la mayoría tenía más de 65 años (2.099 muertes) y, de ellos, 1.428 eran mayores de 85 años.