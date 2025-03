Andueza cree que todavía hay margen para el acuerdo fiscal con los partidos y pide a Podemos que reconsidere su no

Podemos asegura que no se ha "levantado de la mesa" y no se cierra al consenso, pero reclama mejoras

BILBAO, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha afirmado este miércoles que todavía hay margen para el acuerdo fiscal con los partidos si hay disposición por su parte para alcanzar consensos y ha pedido a Podemos que reconsidere su "portazo" al preacuerdo que alcanzaron.

Además, ha dicho a EH Bildu que "no se ha puesto ningún ultimatum encima de la mesa" para pactar la reforma tributaria, y ha asegurado que a él, que tiene "convicciones de izquierdas y progresistas", se le haría "muy duro" rechazar esta propuesta. "Si ellos prefieren su tacticismo o su interés partidista, es muy respetable", ha apostillado.

Delegaciones del PSE-EE y de Podemos Euskadi, encabezadas por Andueza y Richar Vaquero, respectivamente, se han reunido esta mañana en Bilbao dentro de la ronda de contactos que los socialistas mantendrán con todas las fuerzas políticas.

En declaraciones posteriores a los medios informativos, Eneko Andueza ha explicado que en el encuentro han analizado la situación de la fiscalidad, todavía por aprobar en las Juntas Generales, y ha emplazado a la formación morada a "que reconsidere su portazo" al preacuerdo, o aclaren "cuáles son las variaciones que hay que incorporar para intentar conseguir un acuerdo" definitivo.

Tal como ha subrayado, por parte del PSE-EE, y considera que también por la del PNV, hay "disposición absoluta a seguir negociando y dialogando para hacer posible una reforma fiscal que tiene un tronco común, que es muy sólido", el de la propuesta de socialistas y jeltzales, que debe "guiar la futura reforma fiscal".

"Nosotros no vamos a desvirtuar esos términos que incluso se habían mejorado sustancialmente con las propuestas que se habían hecho desde Elkarrekin Podemos. Creo que ese ofrecimiento sigue vigente. Es un tronco del que el PSE-EE no se va a despegar", ha indicado.

Por ello, ha apelado a todas todos los partidos "a que contribuyan a que esa reforma fiscal salga adelante porque es muy beneficiosa para una inmensa mayoría de la sociedad vasca, principalmente para aquellas personas que más lo necesitan pero, sobre todo, para una mayoría social compuesta por la clase media y la clase trabajadora, y va a contribuir a un incremento en la recaudación que va a permitir consolidar, apuntalar y reforzar nuestros servicios públicos".

A su juicio, hay margen para el consenso y, "si la disposición es sincera por parte de todos", esa reforma fiscal "saldrá adelante, en unos términos bastante similares a preacordados con Elkarrekin Podemos".

Sobre la comparecencia conjunta de las tres diputadas forales de Hacienda prevista para este jueves, el líder de los socialistas vascos ha señalado que, desde lo institucional "se debe producir también un pronunciamiento", y confía en que las representantes de las instituciones forales "sigan haciendo un ofrecimiento al acuerdo, teniendo como base el preacuerdo" logrado con la formación morada, y que es compartida por el PNV.

"Creemos que es una buena propuesta desde el punto de vista fiscal y también del desarrollo de políticas progresistas que permitan apuntalar nuestros servicios públicos y desarrollar políticas que sirvan para mejorar el estado de bienestar de la ciudadanía vasca, y es muy positivo también que desde las diputaciones forales se siga haciendo ese ofrecimiento a seguir manteniendo el diálogo y a intentar buscar a un acuerdo", ha apuntado.

PP Y EH BILDU

En cuanto al PP, que ya ha asegurado que este miércoles por la mañana que el preacuerdo alcanzado con Elkarrekin Podemos no es la propuesta del Partido Popular, y ha llamado a negociar sobre sus enmiendas, Eneko Andueza ha sostenido que no esperaban otra cosa de los populares. "Ya le habíamos dicho que el modelo que quería implantar en Euskadi no era el que compartía el PSE-EE. Sorpresas, ninguna", ha enunciado.

También ha replicado a EH Bildu que "nadie ha puesto ningún ultimátum encima de la mesa" y lo que existe es "una disposición a dialogar desde la sinceridad", partiendo de una propuesta que a él, "como persona de convicciones de izquierdas y progresistas", se le haría "muy duro rechazar".

"Ahora bien, si ellos prefieren su tacticismo o su interés partidista, es muy respetable, pero me parece que tendrían que explicar muy bien a la ciudadanía vasca el portazo y el 'no' a unas propuestas que me parece que tienen un marcado carácter de izquierdas", ha manifestado.

Preguntado por si el planteamiento hecho público ayer por la tarde PNV en el que ampliaba la oferta realizada a Elkarrekin Podemos al resto de formaciones estaba pactado con los socialistas, Andueza ha contestado que "por supuesto que sí".

"Estaba acordado desde esa misma mañana y yo, de hecho, celebro que el PNV haya abrazado y aceptado ese marco y esos términos en la negociación, porque es algo que veníamos defendiendo desde el PSE desde el minuto uno", ha subrayado.

En este sentido, ha recordado que ya dijeron en su día que la propuesta consensuada con los jeltzales "no era la reforma fiscal que al cien por cien hubiera deseado el Partido Socialista". "Esta, por supuesto que sí se acerca mucho más a las pretensiones que tenía el PSE-EE", ha aseverado.

Por ello, considera "una extraordinaria noticia que el PNV haya venido a las posiciones" de los socialistas y "tome como base ese preacuerdo", y se ha mostrado convencido de que el PP no está dispuesto a negociar esta propuesta, al igual que los socialistas no iba a "entrar en una negociación con los populares "en los términos que ellos planteaban inicialmente".

"Nuestro modelo para Euskadi no es el modelo del Madrid de Ayuso. Lo he dicho en repetidas ocasiones y no me voy a cansar de decirlo. Euskadi tiene unos servicios públicos que merece seguir reforzando y no merece la pena que Euskadi crezca a costa de las clases medias y de las clases trabajadoras. Si ese es el modelo del Partido Popular me parece muy respetable que lo siga defendiendo, pero en ese camino nunca va a contar con el beneplácito del PSE-EE porque está en las antípodas de nuestro modelo", ha concluido.

PODEMOS EUSKADI

Inmediatamente después ha realizado declaraciones a los periodistas el coordinador general de Podemos Euskadi, Richar Vaquero, que ha destacado que las contrapropuestas en materia de fiscalidad que les trasladaron PNV y PSE-EE no les parecían "suficientes". "No nos hemos levantado, y en estos momentos lo replantearemos en el caso de que haya una modificación estructural", ha subrayado.

Vaquero cree que la formación jeltzale ha dado por cerrada la negociación con ellos, y esperan "una contrapropuesta y que se mejore lo había encima de la mesa". "Nosotros hicimos una consulta a las bases sobre esa propuesta y las bases dijeron que no, pero no nos hemos levantado de la mesa", ha reiterado, en relación a la pregunta realizada a sus afiliados, en las que hubo una exigua victoria del sí al acuerdo, pero con una muy baja participación.

El líder de Podemos Euskadi ha recordado los cuatro principios básicos que su formación defiende, como son "mejorar el acceso a la vivienda, mejorar las rentas más bajas, redistribución de la riqueza, y fortalecer las pensiones públicas frente a las EPSVs".

Es algo que, según ha subrayado, lo han defendido "como un mantra desde el principio". "Nosotros hemos negociado nuestras propuestas desde el principio, somos un equipo serio y valiente, y no nos parecen suficientes (las contrapropuestas)", ha insistido.

Por ello, ha señalado que, si PNV y PSE trasladan esa oferta al resto de partidos y estos consideran que son suficientes, que negocien y que pacten con ellos". Sobre la comparecencia de mañana de las diputadas de Hacienda, ha señalado que ahí verán si "realmente se han cerrado a una posibilidad diferente o siguen abiertas" a que Podemos haga propuestas.