Amanecer fresco y máximas que subirán hasta los 23 ºC, este viernes en Euskadi

Archivo - Sol en Euskadi - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este viernes en Euskadi un amanecer fresco con unas temperaturas máximas que volverán a subir hasta los 22-23 ºC.

Los cielos permanecerán prácticamente despejados, excepto en algunos puntos del norte, donde aparecerán algunas nubes bajas durante la mañana y por la noche.

El viento soplará del nordeste a partir del mediodía. Las temperaturas máximas alcanzarán los 22-23 ºC, mientras que las mínimas oscilarán entre los 8 ºC del interior y los 15 ºC de la costa.