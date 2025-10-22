Ambiente plenamente otoñal este jueves, con lluvia y bajada de las temperaturas

BILBAO 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este jueves en Euskadi ambiente plenamente otoñal, lluvia, bajada de las temperaturas y viento del noroeste intenso.

El viento comenzará del suroeste, pero girará a noroeste de madrugada, arreciando y soplando con fuerza, sobre todo en zonas de la costa y áreas de montaña. Durante la primera mitad del día, especialmente entre la madrugada y la mañana, las precipitaciones serán generalizadas y en algunos puntos podrán ser abundantes; incluso no se descarta que se produzca algún chubasco tormentoso.

A partir del mediodía la nubosidad tenderá a disminuir, se abrirán claros y las lluvias irán remitiendo. Las temperaturas máximas se registrarán al inicio de la madrugada, mientras que las diurnas se quedarán por debajo de los 20 ºC.