AMPA del centro Zubiletakoak pide al Ayuntamiento de Getxo que ponga una carpa en el patio para proteger de la lluvia

BILBAO 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del colegio público CEIP Zubileta HLHI de Getxo ha reclamado al Ayuntamiento vizcaíno que proporcione una carpa para el patio delantero del centro escolar, para poder realizar actividades también en caso de lluvia.

En una misiva remitida al área de Educación del Ayuntamiento de Getxo, la AMPA recuerda de se ha cumplido un año desde que Zubileta dejó de poder usar su frontón debido a las obras de cerramiento del mismo, que aunque "ya supuestamente finalizadas", continúan sin tener los permisos correspondientes para su uso con seguridad, y al mismo tiempo, ha resultado que tiene goteras y el suelo está encharcado, lo que supondrá que este proceso "se siga alargando aun más si cabe".

Toda esta situación, continúa la misiva, ha requerido de grandes cambios organizativos durante todo este periodo entre profesorado, alumnado y familias, y por este mismo hecho, el curso pasado se solicitó una carpa, que "tras muchas diferentes conversaciones", se les fue concedida.

Debido a estas obras, las actividades extraescolares se han visto afectadas, algunas de ellas incluso suspendidas, las entradas y salidas del colegio se están haciendo a la intemperie, el alumnado carece de espacio cubierto para desarrollar su actividad física o incluso su tiempo de recreo los días de lluvia.

Además, las familias que deciden quedarse en el colegio por las tardes han dejado de poder hacerlo por falta de espacio cubierto. "Todas estas cuestiones y la llegada del invierno tienen muy preocupadas a las familias y hace más urgente la necesidad de volver a disponer de una carpa en el colegio", expresan.

Habida cuenta de que no hay un espacio lúdico en las cercanías cubierto y de que Zubileta es uno de los colegios públicos escogidos por el Ayuntamiento para permanecer abiertos al público después del horario lectivo, la asociación ruega al Ayuntamiento que considere su petición de una carpa.