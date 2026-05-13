La ampliación del tratamiento primario de la depuradora de Galindo concluirá en junio tras invertir 38 millones

Archivo - EDAR de Galindo, en Sestao - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 13 May. (EUROPA PRESS) -

Las obras de ampliación del tratamiento primario de la depuradora de Galindo (Sestao), que está ejecutando la sociedad mercantil estatal Aguas de las Cuencas de España (ACUAES), entran en su fase final con un grado de ejecución del 87% y la previsión de finalización en el próximo mes de junio. La actuación, que permitirá mejorar la calidad de las aguas de la ría de Bilbao, supone una inversión total de 38 millones (IVA incluido).

Así se ha constatado durante la reunión de la Comisión de Seguimiento del convenio suscrito el 1 de junio de 2022 entre ACUAES y el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia para la ejecución, financiación y explotación de las obras. En la reunión que se ha celebrado telemáticamente han participado la presidenta de ACUAES, María Rosa Cobo, y el gerente del Consorcio, Pedro Barreiro, además de los responsables de los departamentos técnico y financiero de cada entidad.

La actuación permitirá incrementar en un 16% la capacidad y el rendimiento del tratamiento primario de la instalación, evitando el vertido de agua no tratada al cauce y mejorando la calidad del efluente en época de lluvia.

Asimismo, posibilitará la liberación de suelo dentro de la parcela para futuras ampliaciones de la EDAR y contribuirá a reducir las emisiones de olor que afectan al entorno urbano próximo.

Las obras contemplan la transformación de seis decantadores primarios existentes en ocho decantadores primarios lamelares para tiempo seco, así como la construcción de tres líneas de decantación lastrada para el tratamiento en tiempo de lluvias. En la actualidad ya se encuentran en funcionamiento los ocho decantadores lamelares de tiempo seco, denominados L1 a L8.

Por su parte, los trabajos correspondientes a los decantadores para el tiempo de lluvias, una vez finalizada la obra civil, se centran en la finalización del montaje del equipamiento electromecánico de las tres líneas previstas, al igual que en el edificio industrial destinado a albergar las instalaciones auxiliares.

Además, se ha ejecutado el cubrimiento de todos los sistemas y la implementación de los equipos necesarios para la desodorización integral de la decantación primaria. La actuación está financiada en un 80% por los fondos Next Generation EU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y el 20% restante por el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.