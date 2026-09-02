Ampliado hasta el 7 de octubre el plazo para la presentación de ofertas por Tubos Reunidos

Archivo - Exteriores de la sede de Tubos Reunidos, a 4 de junio de 2026, en Amurrio, Álava, País Vasco (España). z. - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Administración Concursal de Tubos Reunidos ha acordado ampliar hasta el 7 de octubre el plazo para la presentación de la Primera Oferta por la compañía y hasta el 30 de septiembre el de acceso al Data Room, dado el "gran interés" que ha despertado el proceso y la necesidad de tener "más tiempo para preparar mejor" las ofertas.

En un comunicado, la compañía ha explicado que el proceso competitivo de oferta para la adquisición de la Unidad Productiva Mixta y/o de las sociedades incluidas en el perímetro del Grupo sigue avanzando y que hay varios interesados que han firmado la Carta de Confidencialidad y tienen acceso a la información sobre la empresa en el Data Room que se ha habilitado al efecto.

En julio ya informaba la Administración Concursal a los comités de empresa que se habían presentado en torno a una decena de potenciales interesados en hacer alguna oferta por la empresa, sin especificar si por parte de su actividad o por toda la unidad productiva.

Según ha recordado, las Reglas del Proceso contemplaban que el plazo de acceso al Data Room finalizaba el próximo 7 de septiembre y el establecido para la presentación de la Primera Oferta concluía el 14 de septiembre de 2026 a las 14.00 horas.

No obstante, ha señalado que la mayoría de los interesados participantes en el proceso han solicitado a la Administración Concursal una ampliación de los plazos inicialmente previstos, y han puesto de manifiesto la conveniencia de disponer de un mayor periodo para el análisis de la información contenida en el Data Room y para la preparación de sus respectivas ofertas.

Por tanto, la Administración Concursal, "atendiendo al interés del concurso, a los principios de concurrencia, transparencia e igualdad de trato que inspiran el procedimiento competitivo, así como al objetivo de maximizar el valor de la masa activa mediante la obtención del mayor número posible de ofertas suficientemente analizadas y fundamentadas", de forma excepcional ha acordado ampliar una sola vez con carácter general para todos los participantes los plazos actualmente vigentes.

En consecuencia, este mismo jueves les ha comunicado a los interesados y al juzgado los nuevos plazos. En concreto, el plazo de acceso al Data Room queda ampliado hasta el 30 de septiembre a las 23.59 horas y el de la presentación de la Primera Oferta queda ampliado hasta el 7 de octubre de 2026 a las 14.00 horas.