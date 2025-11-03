Anastacia ofrecerá actuará en San Sebastián en octubra de 2026, dentro de su gira #NTKTour 2026

SAN SEBASTIÁN 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Anastacia ofrecerá un concierto en San Sebastián, en el marco de la gira internacional #NTKTour 2026 con la que celebra sus éxitos, que han encabezado las listas de ventas.

Según han explicado desde Kursaal Eszena, este viernes, a las 11.30 horas, se abrirá la venta general para las entradas del concierto. Antes de esa venta general, las personas adheridas al programa Eszena Kide podrán beneficiarse de una preventa que se extenderá desde las 11.30 del miércoles hasta las 11.20 horas del viernes.

Las entradas tienen un precio único de 55 euro (-10% para Eszena Kides) y se podrán adquirir en las taquillas del Kursaal y en la web www.kursaal.eus (esta dirección es el único canal de venta de entradas online autorizado).

La gira llega después de la "increíble demanda" de Anastacia tras el éxito de su gira 'Not That Kind' 25th anniversary, que ha agotado las entradas y en la que la artista ha ofrecido 64 conciertos en el Reino Unido y Europa. Para acompañar la gira, Anastacia ha lanzado una edición especial de su álbum debut 'Not That Kind'.

Tal y como han recordado desde Donostia Kultural, dotada de una de las voces "más potentes y reconocibles de la historia de la música", Anastacia comenzó su carrera en 1999 y, solo dos años después, se convirtió en la artista pop femenina novel más vendida del mundo.

La voz detrás de grandes éxitos como 'I'm Outta Love', 'Paid My Dues' y 'Left Outside Alone', todos ellos multiplatino, ha vendido más de 30 millones de discos desde entonces, acumulando gran cantidad de premios (más de 225 en 31 países) y éxitos número uno (en 19 países) a lo largo de su trayectoria.

Tras celebrar el 22 aniversario de su exitoso debut I'm Outta Love', Anastacia se embarcó en una gran gira por el Reino Unido y Europa llamada 'I'm Outta Lockdown - The 22nd Anniversary'. En 2023, Anastacia inició una nueva etapa con 'Our Songs', su homenaje a las melodías más exitosas que descubrió durante su gira por Alemania.