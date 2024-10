De Andrés acusa al PSOE de "criminalizar" al PP y enmarca la actuación de Tellado en su "libertad de expresión"

VITORIA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha acusado al PSOE de "criminalizar" al Partido Popular y ha enmarcado en la "libertad de expresión" la actuación del portavoz 'popular' en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, que este pasado miércoles exhibió desde su escaño las fotografías de doce miembros del PSOE asesinados por ETA, mientras criticaba los acuerdos alcanzados en los últimos años por los socialistas con EH Bildu.

De Andrés, en declaraciones a los medios de comunicación a su llegada al Parlamento Vasco, ha contestado a las críticas del PSE-EE a la forma de proceder de Tellado, cuya dimisión ha exigido el líder de los socialistas vascos, Eneko Andueza, por "utilizar de forma deleznable la memoria de las víctimas".

El presidente del PP vasco ha afirmado que lo que deben hacer Andueza y el PSOE es "explicar el motivo" de que los presos de la desaparecida organización terrorista estén saliendo de prisión "sin arrepentirse y sin colaborar con la justicia, y habiendo cumplido solamente dos terceras partes de la condena".

Todo esto, según ha dicho, se está produciendo "porque se ha transferido" al País Vasco la competencia sobre prisiones --recogida en el Estatuto de Autonomía de Euskadi de 1979-- y porque se trata de algo que "gestiona el Partido Socialista".

De Andrés ha criticado que se esté creando un "clima" por parte del PSOE y sus socios "favorable a que esta gente se vaya a la calle y que no tenga que dar cuentas de lo que ha hecho ni arrepentirse por parte de ellos, ni por parte de todos los que le apoyan".

Respecto a la petición de dimisión de Tellado formulada por Andueza, el dirigente del PP vasco ha apelado a la libertad de expresión del portavoz 'popular' en la cámara baja.

"NO ESTÁN ACERTANDO NADA"

"Hay una cosa que se llama libertad de expresión; y si además se produce en el Congreso de los Diputados, es doble libertad de expresión", ha afirmado de Andrés, que ha añadido que "cada uno e expresa y cuenta las cosas como lo entiende adecuado; y luego es la sociedad la que valora si ha acertado o no ha acertado". "Desde luego, en este caso creo que Andueza y el Partido Socialista no están acertando nada", ha añadido.

Además, ha acusado a los socialistas de tratar de "criminalizar al Partido Popular", cuando --sgún ha dicho-- "son ellos los responsables de la excarcelación de presos de ETA que no se han arrepentido, no han colaborado y no han hecho ni un solo lamento por el daño que han causado".