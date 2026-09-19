De Andrés asume el reto de aglutinar el voto de "los vascos decepcionados con quienes se han entregado a la izquierda"

Acto de homenaje a históricos dirigentes del PP en Álava - PP

VITORIA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha asumido el reto de aglutinar el voto y "ser la voz" de "los vascos decepcionados con quienes se han entregado a la izquierda" y ha postulado a su formación como la "única alternativa al socialismo y al PNV cateto que estamos sufriendo".

De Andrés ha señalado que el PP es el que "mejor defiende la identidad vasca", este sábado en Vitoria-Gasteiz, durante la celebración de la 'Fiesta del PP de Álava', un acto que ha servido para homenajear a históricos dirigentes de su partido en el Territorio.

El presidente del PP vasco ha llamado a la militancia a "aunar" a todos los "vascos decepcionados con quienes se han entregado a la izquierda y nos llevan a esos datos educativos a la baja, sin vivienda y pérdida de pulso económico".

"Tenemos que ser la voz de los que hoy se sienten decepcionados y asumir el reto de aunar a todos ellos. A quienes ven con naturalidad la selección española frente a la intimidación de unos y el abandono de otros, y dar las cara, por quien se siente vasco y español, ya que nosotros defendemos esta tierra mejor que nadie", ha manifestado.

En este sentido, ha indicado que el PP es quien "mejor defiende la identidad vasca", porque su proyecto es el que salvaguarda "el mérito, el esfuerzo y el trabajo por encima de ese modelo muy de izquierdas de Pedro Sánchez, Podemos e Irene Montero, que el PNV ha asumido".

"El PNV ha aprobado todas las ideologías de Irene Montero y toda la política económica de Pedro Sánchez que, principalmente, empobrece a los jóvenes", ha dicho, para censurar que, también "se ha entregado a la política de inmigración masiva y de efecto llamada que hunde al País Vasco, y a la estrategia de cinco millones de inmigrantes irregulares que han entrado en España desde que llegó Pedro Sánchez".

Además, ha criticado el modelo del PNV de "igualar a todos, pero a la baja", para afirmar que Euskadi está en el decimoséptimo puesto en educación, y ha demandado trabajar frente a esa política "a la baja", promulgando "el esfuerzo".

"Cuando no pueden adoctrinar, usando la educación y toda la televisión que tienen, utilizan la intimidación, pero el PP tiene experiencia en superar esas intimidaciones. Nosotros decimos, viva el País Vasco, Ceuta y España, y lo decimos con naturalidad y alegría", ha finalizado su intervención.

"VOZ DEL ALAVESISMO"

Por su parte, el presidente del PP de Álava, Iñaki Oyarzabal, ha celebrado que su partido supo unir a la derecha y al centro de Álava, para ser "la voz de un alavesismo que supo luchar contra un Gobierno Vasco que siempre ignoró a los alaveses".

Oyarzabal ha comentado que el PP está hecho para "gobernar las instituciones" y ha recordado las legislaturas en las que gobernaron en la capital alavesa y la Diputación. "Gobernamos y lo volveremos a hacer, porque se respira el ambiente de cambio en Vitoria, Álava y en España, ya que el PSOE está acabado".

Asimismo, ha querido tener un "recuerdo" hacia los ceutíes, para reivindicar que "los que entraron ilegalmente tienen que volver a su país inmediatamente", y reiterar que, "cuando el PP gobierne, cerrará el macrocento de inmigrantes" de Vitoria-Gasteiz y "se dedicará a los servicios sociales".