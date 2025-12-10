De Andrés cree que, detrás de "tantos actos violentos", hay "una estrategia en la que no solo está Ernai"

Archivo - El presidente del PP vasco, Javier de Andrés. - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha considerado que, detrás de "tantos actos violentos concertados" que se están produciendo, hay "una estrategia" en la que no solo "está Ernai", sino que "hay gente más mayorcita" que está "azuzando". Asimismo, ha considerado "muy preocupante que no haya una reacción" por parte del PNV y el Partido Socialista frente a la actitud de EH Bildu.

En una entrevista concedida a Onda Cero, recogida por Europa Press, De Andrés ha aludido a los distintos ataques registrados recientemente, entre ellos el que sufrió la sede del PP en Bilbao, y ha dicho ver "un salto cualitativo dentro de la actitud de las organizaciones de izquierda radical en el sentido de que encima dan la cara ya, como defendiendo que es legítimo lo que están haciendo, que es coartar la libertad, impedir que haya expresiones políticas alternativas..."

A su entender, "se ha creado un clima en el País Vasco que favorece esta actitud de estos jóvenes de Bildu, de Otegi" y, según ha advertido, es "muy preocupante que no haya una reacción por parte del Partido Socialista y del Partido Nacionalista Vasco frente a esta actitud que Bildu al final está comprendiendo, con esa excusa de que 'son los jóvenes, no somos nosotros'" que le recuerda "un poco a lo de Sánchez que no conocía a Ábalos".

"Es como si los de Nuevas Generaciones fueran a quemar farmacias y yo dijera 'esos son los de Nuevas Generaciones'. La responsabilidad es evidente, y el PNV y el PSOE no solo miran para otro lado, es que miran hacia Bildu para acordar con él un nuevo estatus", ha denunciado. De Andrés ha criticado la "connivencia absoluta" con EH Bildu porque "son socios de Sánchez, que al final es el que manda en todo esto".

Preguntado por las palabras del líder de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, que este lunes afirmó que "por los actos de Ernai responde Ernai", que no es "parte de EH Bildu", el presidente del PP vasco ha cuestionado si es "realmente un portavoz muy autorizado en Bildu" ya que, en su opinión, "la autoridad" en la formación abertzale "quien la sigue teniendo son los que vienen de la etapa en la cual se curtieron en el frente violento, Otegi, Arkaitz Rodríguez y personajes de este tipo".

NO ES COSA DE CHAVALES

En cualquier caso, ha señalado que "tanto uno como otro se resisten a condenar esto" y tienen "una connivencia, una participación y seguramente un aliento".

"Porque yo no me acabo de creer que de repente se produzcan tantos actos violentos, vandálicos, concertados si no es porque ahí hay una estrategia. Y creo que en esa estrategia no solo está Ernai. Ahí hay gente más mayorcita que los jóvenes de Ernai. No me creo que sea solo una cosa de chavales, aquí están los mayores también azuzando porque es lo que les gusta", ha asegurado.

Según ha indicado, "si no hay violencia, no se sienten a gusto. Creen que para reflejarse y para sentirse comprometidos con su proyecto tienen que actuar violentamente. Y eso da igual que sean jovencitos que mayorcitos. Les pasa a todos. Y ahí tenemos desde Otegi hasta el último afiliado de Ernai".