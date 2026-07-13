De Andrés cree que las relaciones de PP y PNV son "gélidas" y no tiene "pinta de que vaya a cambiar"

Archivo - El presidente del PP vasco, Javier De Andrés. - David de Haro - Europa Press - Archivo

BILBAO 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha asegurado que las relaciones de su partido con el PNV son "gélidas" y "no tiene pinta que vaya a cambiar" porque los jeltzales están "muy entregados" al PSOE y van a seguir "de su mano" no solamente en esta legislatura sino "también en la próxima".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, ha afirmado que, tal y como aseguró también este pasado domingo el portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Díez Antxustegi, las relaciones entre la formación jeltzale y el PP son "gélidas".

"Por una vez estoy de acuerdo con él, las relaciones entre el PNV y el Partido Popular son gélidas, muy frías", ha señalado Javier de Andrés, para quien, además, "no tiene pinta que esto vaya a cambiar".

En este sentido, ha dicho ver al PNV "muy entregado al Partido Socialista", del que es "muy dependiente". Por ello, ha augurado que la formación de Aitor Esteban "no va a hacer ningún cambio de ningún tipo" y, en esta línea, "no solamente en esta legislatura, también en la próxima legislatura, tanto en la vasca como en la española, el PNV va a seguir de la mano del PSOE".

Así, ha dicho ver al PNV en los mismos "términos" que a ERC en Cataluña, "un partido de izquierdas" que los populares saben que "nunca va a pactar con el PP".

Para Javier de Andrés, el PNV es un partido que "juega a la dinámica progre" y, por ello, "ha aprobado toda la agenda social de Irene Montero" sin "ninguna divergencia" y también "todas las subidas de impuestos de Pedro Sánchez". "Desde luego en el centro derecha no está, es más bien un partido progresista", ha señalado.

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