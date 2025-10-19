De Andrés cree que si PNV se aproxima al PP, el PSE "consideraría dar la mayoría" a EH Bildu y romper así el Gobierno

El presidente de los populares vascos cree que su partido "debe tener la ambición de prescindir de Vox en un futuro gobierno en España"

BILBAO, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Javier de Andrés, ve pocas opciones de que su partido llegue a acuerdos con el PNV, ya que, si eso ocurriese, asegura que el PSE "consideraría dar la mayoría a Bildu" y "romper" así la coalición de Gobierno en Euskadi, en las tres diputaciones forales y en los ayuntamientos.

En una entrevista a El Diario Vasco, recogida por Europa Press, Javier de Andrés dice que el PNV está "muy confundido ideológicamente", pero añade que "los hechos son siempre constantes: apoyar al PSOE".

Tras asegurar que las relaciones entre el PP y el PNV no están rotas, porque los populares hablan "con todas las formaciones políticas que respetan el ordenamiento" y no tienen "inconveniencia en tratar con el PNV siempre que nos llamen", dice que el PNV "está comprometido con el PSE y es dependiente de los socialistas en todas las instituciones".

En ese sentido, señala que el PSE "podría ahora tomar la decisión de darle la mayoría a Bildu y eso al PNV le hace muy poco libre y muy dependiente".

De Andrés no tiene la menor duda de que si el PNV "tuviera la voluntad de dar un giro en materia migratoria o de delincuencia para aproximarse al PP", el PSOE "consideraría una obligación moral quitarse de en medio al PNV y darle la mayoría a Bildu". Por ello, afirma que, "sin duda", si el PNV llegase a acuerdos con el PP se rompería el gobierno en Euskadi y remarca que "el PNV gobierna en Euskadi en la medida en la que sigue apoyando a Sánchez".

En esa línea, afirma que con Pedro Sánchez como presidente es "imposible" el entendimiento entre populares y jeltzales porque el PNV es "el mejor aliado de Sánchez, junto con Bildu". "Los dos están ahí rivalizando a ver cuál es más fiel", afirma.

Sobre su relación con el presidente del EBB, Aitor Estaban, dice que "alguna relación tenemos, pero la verdad es que no hay muchos puntos sobre los que podamos llegar a acuerdos" y considera "increíble" que Aitor Esteban todavía no se haya citado con el presidente del PP, Alber Núñez Feijóo.

"El PP es el principal partido de España y el presidente del PNV no ha querido tener un encuentro con Feijóo. No lo ha buscado. Y a mí no me han llamado para hablar del nuevo estatus", reprocha a los jeltzales.

Asimismo, asegura que les han apartado de las negociaciones para la actualización del autogobierno, lo que, según dice, no tiene sentido porque el PP es "el principal partido de España" y "cualquier cosa que se quiera negociar en el Congreso de los Diputados no puede dejar fuera a la principal fuerza que, posiblemente, tras las próximas elecciones será la fuerza determinante del gobierno".

Sobre el nuevo estatuto, defiende que "tiene que haber un estatuto que dé más libertad a la gente". "No creemos en un estatuto para condicionar ni ideológicamente ni doctrinalmente a la sociedad vasca. Ni tampoco para identificar que la sociedad vasca es de una manera determinada. Al Estatuto lo que le hace falta es que aporte libertad y menos estereotipos", afirma.

GOBIERNO CON VOX

En referencia a las últimas encuestas que indican el ascenso de Vox, De Andrés señala que "el crecimiento de partidos populistas de derechas está ocurriendo en el conjunto de Europa, pero en España se está sabiendo contener ese fenómeno". "Y, de hecho, el PP es el partido más fuerte de toda Europa. Se está sabiendo hacer la política adecuada", remarca.

Además, dice coincidir con Feijóo en que "está clarísimo" que Vox y PSOE le están haciendo 'la pinza' al PP porque "a los dos les conviene". Según argumenta, "están buscando minimizar un proyecto centrado". "Sánchez busca los acuerdos de izquierda excitando y alentando el fenómeno de la derecha populista. Y los discursos de Vox son constantemente contra el PP. Siempre procuran identificarnos con la izquierda. Nosotros tenemos un proyecto que representa una mayoría social en España, pero también en Europa", explica.

Javier de Andrés "de ningún modo" está a favor de un Gobierno en coalición con Vox y considera que el PP tiene que aspirar a gobernar sin esos apoyos y a tener "una mayoría suficiente para poder formar un ejecutivo responsable y que reconduzca la política hacia líneas de reforzamiento ético de la sociedad, de la administración pública y del espacio público".

Para eso, apunta, "hace falta que el PP saque una representación importante y muchas encuestas ya nos la dan". "La ambición que tenemos que tener es prescindir de Vox en un futuro gobierno", insiste.

PALESTINA

Preguntado si cree que se ha cometido un "genocidio" en Palestina, dice que en el PP "no hay nadie que no considere absolutamente necesario una paralización de las agresiones y de la violencia en Palestina".

De Andrés afirma que Israel "ha convertido un derecho de defensa en un derecho de conquista y es inadmisible". A partir de ahí, asegura, "el tema terminológico es un propósito de la izquierda para hacer creer que el PP y que el centroderecha español está a favor de las agresiones en Gaza".

"Lo que se estaba produciendo era desde luego una masacre, una violación de los derechos humanos y hay unanimidad en el hecho sustancial. Se ha buscado la división por parte de la izquierda", concluye.