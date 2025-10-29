De Andrés (PP) acusa al consejero de Seguridad de "no enterarse de nada" y pide su dimisión

BILBAO 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha acusado al consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, de "no enterarse de nada" de lo que ocurre en Euskadi en materia de seguridad y ha pedido su dimisión porque "no es la persona que se necesita en un momento en el que está creciendo la delincuencia".

En declaraciones a los medios informativos, De Andrés ha lamentado la actuación del consejero de Seguridad, a quien ha acusado, entre otros asuntos, de "no haberse enterado de los problemas que han causado en Euskadi las pulseras de control de maltratadores".

"No se ha enterado de la gravedad que ha tenido, porque varios de ellos se han saltado los límites de espacio que tenían marcados y en alguno de los casos ha llegado a acosar a la víctima", ha dicho.

También ha censurado que Bingen Zupiria "tampoco se enteró de lo que estaba pasando en Bernedo y de las denuncias que ya en 2024 había habido por los abusos a menores en los campamentos". "Tampoco se ha debido de enterar de todos los problemas que hay en la selección de personal de la Ertzaintza, donde el 90% de los candidatos fueron suspendidos y varias de las ofertas de empleo están en los tribunales por las irregularidades que se han encontrado", ha añadido.

De Andrés ha aludido a "las irregularidades contables que ha habido y en algunos contratos públicos muy relevantes" y a "la incapacidad con la que la Ertzaintza se encuentra cuando tiene que contener disturbios, como sucedió en Bilbao o en Vitoria, donde la ciudad quedó patas arriba".

Para De Andrés, el consejero de Seguridad "realmente no se entera de nada" y "no es la persona que se necesita en un momento en el que está creciendo la delincuencia". Ha añadido que "seguramente", Bingen Zupiria "tampoco se ha enterado de que un protocolo de la Ertzaintza ha impedido que unos padres presentaran una denuncia por agresión sexual a una niña de seis años". "El consejero de Seguridad no se entera de nada y precisamente por eso no puede seguir siendo consejero de Seguridad", ha concluido.