De Andrés (PP) critica la "ambigüedad" del acuerdo entre Pradales y Sánchez contra las armas blancas

Javier de Andrés - IÑAKI BERASALUCE-EUROPA PRESS

VITORIA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha criticado la "ambigüedad" que, según ha dicho, caracteriza al acuerdo entre el lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, para reforzar el régimen sancionar por portar armas blancas.

De Andrés, que ha participado en Vitoria en un acto junto a la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, se ha mostrado muy crítico con la posición que mantiene el PNV y el Gobierno central en materia de seguridad.

En este sentido, ha cuestionado la utilidad que pueda tener el acuerdo alcanzado el pasado 27 de marzo entre Pradales y Sánchez para reforzar el régimen sancionar por portar armas blancas.

De Andrés, que ha recordado que el Congreso de los Diputados debatirá la próxima semana una propuesta del PP para combatir el "incremento" del uso y tenencia de este tipo de armas, ha afirmado que su partido "siempre ha estado muy preocupado" por esta cuestión y por todo lo relacionado con la seguridad.

"FALTA DE REACCIÓN" DEL GOBIERNO VASCO

El dirigente del PP ha denunciado la falta de "una reacción significativa" del Gobierno Vasco ante el "crecimiento muy importante" de la delincuencia que, según ha dicho, se ha producido en Euskadi.

Respecto al acuerdo alcanzado por Sánchez y Pradales, ha subrayado que desconoce su contenido, "más allá de que se van a prohibir todo tipo de armas blancas". Esto --según ha dicho-- es "muy genérico y muy ambiguo". Además, ha lamentado que "no hay un calendario al respecto".

El líder del PP vasco también ha acusado al PNV de no haber apoyado "ninguna" de las medidas que ha propuesto su partido en Euskadi para combatir la delincuencia.

"Bien está que [el PNV] ahora sea consciente de que existe el problema; pero nosotros lo hemos hecho mucho antes, y hubiera sido mucho mejor que la reacción política y las medidas se hubieran adoptado con mucho tiempo de antelación", ha añadido.

De Andrés, que ha criticado la "ambigüedad" del acuerdo entre Sánchez y Pradales, también ha puesto en dudas las afirmaciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre que las medidas derivadas de dicho pacto se van a poner en marcha "a la mayor brevedad".

"Lo de a la mayor brevedad es algo parecido a lo que ocurre con los Presupuestos Generales del Estado, que puede pasar la legislatura completa sin que se terminen de presentar", ha ironizado.