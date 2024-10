De Andrés (PP) defiende que "sin exigencia, no hay integración" para la migración y que "quien diga otra cosa, miente"

Subraya que el PP vasco "recibe con las manos abiertas" a aquellos que llegan a Euskadi a construir su proyecto de vida y laboral

VITORIA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular del País Vasco, Javier de Andrés, ha afirmado en una jornada sobre emprendimiento migrante que su partido "recibe con las manos abiertas a aquellos que vienen con las ideas de compromiso, de esfuerzo, de trabajar por la familia, de trabajar por tu entorno, de comprometerte con la sociedad", y ha defendido que "sin exigencia no hay integración" y que "quien diga otra cosa, miente".

De Andrés ha clausurado este sábado la jornada 'Integración exitosa: emprendimiento migrante en el País Vasco' organizada por la Fundación Popular de Estudios vascos en Vitoria-Gasteiz, que ha contado con la participación de la secretaria de Migraciones del PP, Carmen Cervantes, y de una amplia representación de organizaciones y colectivos de inmigrantes de Comunidades de Camerún, Guinea Ecuatorial, saharaui, cubana, venezolana, ecuatoriana, colombiana y boliviana.

En su intervención, el líder de los populares vascos ha pedido a los asistentes que no se fíen de los discursos fáciles, de aquellos que dicen que no hace falta nada y no hace falta compromiso y no hace falta esfuerzo porque mienten".

"No hay posibilidad de éxito sin exigencia, ni para los de aquí ni para los de allá; ni para los que habéis venido ni para los que nos vamos. Sin exigencia no hay éxito. El que os diga lo contrario, miente. Se está mintiendo a los migrantes con mensajes falsos que o bien no buscan la convivencia, no buscan la integración, o lo que están buscando es su propio provecho y sus objetivos políticos, económicos, personales pero no el desarrollo adecuado de la sociedad", ha subrayado.

En este sentido, ha criticado "a quienes dicen que lo va a resolver todo el gobierno y que esto es una cosa que se resuelve cobrando más impuestos y redistribuyendo" porque "no es verdad". "Desde la perspectiva de la izquierda, lo que estamos viendo es que se está desvelando que es falso ese discurso de la facilidad, de la comodidad, de que todo está resuelto, de que va a ser el gobierno, que va a ser el poder el que va a resolver las cosas", ha insistido.

De Andrés ha hecho referencia a los discursos de los últimos años sobre temas como el machismo, con el que cree que se ha "querido dividir a la sociedad" y ha afirmado que "lo van a seguir empleando para dividir a la sociedad, haciendo acusaciones morales permanentes de una parte de la sociedad, completamente falsas", cuando "lo que estaban haciendo realmente era proyectar sus propios errores y sus propios defectos".

"Con esa falsa moral con la que se nos ha venido acusando durante ya muchos años, lo que estaban era proyectando sobre los demás, en este caso sobre aquellos que tenemos una perspectiva distinta a la de la izquierda de lo que es la sociedad, los defectos que ellos mismos tenían y que ahora se están revelando", ha criticado.

'CASO ERREJÓN'

Tras señalar que no sólo está haciendo referencia a las presuntas agresiones machistas del exdiputado Íñigo Errejón, ha explicado que hay "muchos otros personajes que lo que estaban haciendo era proyectar sus propios defectos al conjunto de la sociedad para dividir, para exigir responsabilidades, cuando lo primero que tenían que haber hecho era exigirse a sí mismos la responsabilidad que estaban pidiendo a otros".

Además, cree que esto no solo se ha visto en el caso del machismo, también ha ocurrido con la corrupción. "No sé si llegamos a darnos cuenta, con todas las cosas que suceden, de la gravedad que quien defendió la honestidad y las razones para tumbar a un gobierno fue Ábalos", ha resaltado.

Por ello, ha defendido que "hay que desconfiar de los mensajes de moral permanente, de exigencia injusta, impropia y que además que no se aplican a sí mismos".

También ha citado "los mensajes permanentes de paz en contra de los criterios, de las ideas, de exigencia que se hace desde las posiciones liberales, las posiciones democráticas, desde las posiciones de defensa de los estados".

"En contra de todo eso, estamos oyendo esos mensajes de paz que luego conducen a que sus criterios son los mismos que tiene la autocracia rusa, la república comunista china o la teocracia de Irán. Ese es su mensaje de paz: coincidir con esas tres potencias que precisamente no son un ejemplo en la transmisión de mensajes de paz ni políticas de paz", ha denunciado.

Para De Andrés, hay partidos que "hablan de democracia y luego sus ejemplos de democracia son Cuba y Venezuela, que precisamente lo que han conducido es a una migración absoluta de las poblaciones, tan injusta, tan dañina para sus propios países y para esas personas que han tenido que emigrar y, consecuentemente, también para las que no han podido marcharse de allí".

Además, cree que "hay una enorme falsedad de aquellos que no exigen integración". "Dentro de toda esa izquierda que cree que lo va a resolver todo y que si no se resuelve es porque el gobierno no tiene suficiente poder, entre ellos hay gente que son los restos ideológicos de una banda terrorista, que lo que hizo fue operar, asesinar, extorsionar para que se fuera de Euskadi gente que no era de su agrado", ha advertido.

El presidente del PP vasco ha defendido que su partido "plantea exigencias" y ha asegurado que "el que está diciendo que no es necesario ningún compromiso, es el que en sus hechos y en su historia lo que hizo fue extorsionar y asesinar precisamente para que se fueran de aquí aquellos que no les gustaban". "Por eso os digo que os están mintiendo", ha reiterado.

También ha criticado al PNV afirmando que "tiene una fundación que se llama Sabino Arana" que "gasta millones de euros y hace honor a un personaje que es, sin lugar a dudas, la referencia más racista y más misógina que hay en España". "Ellos son los que llamaban 'maquetos' a aquellos que no les gustaban porque venían de otras partes de España. No os fiéis de los que no os piden exigencia", ha insistido.

"IDEAS DE COMPROMISO"

De Andrés ha afirmado que su partido "recibe con las manos abiertas a aquellos que vienen con las ideas de compromiso, de esfuerzo, de trabajar por la familia, de trabajar por tu entorno, de comprometerte con tu sociedad". "Así somos la gente que creemos en un proyecto abierto, en un proyecto liberal, en un proyecto en el cual nos vinculamos a nuestras tradiciones y muy singularmente a lo que dio origen a nuestra forma de pensar, que es el humanismo cristiano", ha añadido.

Por ello, ha defendido que "sin exigencia no hay integración" y que "quien diga otra cosa, miente". "Vuestra llegada no ha sido fácil, lo sabemos, tenéis más dificultades que los demás, lo sabemos. Hace falta precisamente resolver los problemas que tenemos aquí para el conjunto de la sociedad, para facilitar también a aquellos que tienen problemas adicionales por sus circunstancias personales", ha indicado.

"Con exigencia, con esfuerzo, con compromiso, con lo que habéis hecho ya en buena medida asumiendo el riesgo de venir aquí con muchas dificultades, pero continuar con esa tarea personal de superación, de desarrollo, de integración, de trabajo", ha pedido antes de subrayar que el modelo del PP vasco es el que se deriva de la palabra "lagun" (amigo), el de "trabajar y construir juntos (lan-egin)".