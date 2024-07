Andueza defiende que es el momento de "más Euskadi, más España y Europa" y no de "intentar quiméricas aventuras"

Torres dice que ya se nota "un nuevo aire y una marca socialista" en el Gobierno y tienen solución para Osakidetza y mejorar políticas de empleo



BILBAO, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha defenido que es el momento de "más Euskadi, más España y Europa y no de intentar quiméricas aventuras", por lo que ha advertido de que estarán vigilantes y serán exigentes "para que no haya despistes".

Andueza, junto con el secretario general del PSE-EE de Bizkaia, Mikel Torres, se ha acercado a la Plaza de la Cantera en Bilbao para celebrar el 138 aniversario de la primera Agrupación Socilalista de la capital vizcaína.

Tras destacar que regresar a esta plaza es "volver a unos orígenes" que no deben olvidar, ha destacado que el socialismo vasco "vive un buen y esperanzador momento".

Ha recordado que el 21 de abril, con los resultados obtenidos en las elecciones vascas, asumieron "una enorme responsabilidad" ser "el partido clave, el que va a hacer posible el cambio en el guión del país" y "decidir el futuro de Euskadi" y sin que "nadie se quede atrás".

Ese futuro, según ha apuntado, es "sinónimo de progreso, de igualdad, de diversidad, de pluralidad, de convivencia, de servicios públicos de calidad, de salarios y pensiones dignas, de oportunidades para la juventud, de mejores cuidados para las personas, de una transición energética hacia la descarbonización, de transporte sostenible, de impulso a la innovación, de apoyo al comercio, a la industria".

Tras indicar que "no van a defraudar" a la ciudadanía, ha señalado que con el acuerdo de gobierno firmado con el PNV harán "realidad" todo a lo que se comprometieron en campaña. "No vamos a ahorrar energías, vamos a ir absolutamente con todo para responder a la confianza que nos han dado los vascos. Nuestro compromiso está por encima de los intereses de los partidos, por encima de las ambiciones de la oposición, muy por encima de los intereses particulares. Nuestro compromiso está con los servicios públicos, con el empleo, con el medio ambiente y con los grandes retos que la sociedad vasca", ha agregado.

Andueza ha pedido a la ciudadanía vasca que "ponga su esperanza en este Gobierno que se pone en marcha" porque es "un Gobierno para todos, que tiene "un verdadero proyecto de país". El líder del PSE-EE reconoce que el camino hacia "esa Euskadi del futuro y con futuro" no va ser "fácil".

Según ha manifestado, esa legislatura se inicia "en un ambiente de honda preocupación" por el "auge de la ultraderecha" en una Europa que "parece no haber aprendido de los desastres que convirtieron sus campos y ciudades en un inmenso cementerio a lo largo del siglo pasado".

Tras recordar lo sucedido en Francia, donde finalmente se ha "frenado a esa ultraderecha que ya se veía en el poder", ha advertido de que la "amenza sigue ahí" y no se puede "bajar la guardia" sino que hay que estar "vigilantes". Además, ha recordado que también en las elecciones generales del 23 de julio del pasado año "se corría un verdadero y enorme peligro", que era "la llegada al poder de la derecha ultraderechizada como había sucedido ya en ayuntamientos y comunidades autónomas pocos meses antes". "Y los vascos entendieron aquel mensaje y por ello el PSOE ganó las elecciones en Euskadi", ha remarcado.

"MURO DE CONTENCIÓN"

"Es más necesario que nunca reforzar ese muro de contención que hemos levantado los progresistas en este país. Un muro que nos ha llevado a alcanzar, posiblemente, el mayor nivel de derechos, libertades y bienestar que jamás había disfrutado nuestra ciudadanía. Y no podemos permitir que todo eso se venga ahora abajo", ha manifestado.

Andueza ha apostado por redoblar el trabajo desde las instituciones y hacer "más visible" para que la ciudadanía "se dé cuenta de lo que tiene, de lo que puede tener y, sobre todo, de lo que puede perder".

Ha añadido que es el momento de volcarse en desarrollar "políticas públicas progresistas, que faciliten y mejoren la vida a los ciudadanos" y es el "momento de cumplir todo aquello" a lo que se han comprometido.

"Es el momento de ser más Euskadi, más España y más Europa. Y no de intentar quiméricas aventuras que todos sabemos a dónde nos van a llevar. En el PSE-EE vamos a estar muy atentos. Lo hemos dicho durante la campaña y lo vamos a seguir diciendo, vamos a estar vigilantes y vamos a ser muy exigentes para que no haya despistes y para seguir adelante por el camino que nos hemos trazado y poder alcanzar las metas que nos hemos propuesto", ha agregado Andueza que ha indicado, por último, que no van a "prometer milagros" porque rechaza las "falsas promesas y las mentiras electoralistas".

MIKEL TORRES

Por su parte, el secretario general del PSE-EE de Bizkaia, Mikel Torres, ha destacado la importancia de esta celebración que tienen "marcada en rojo en el calendario".

Tras indicar que son "hijos de aquella lucha" que empezaron los protagonistas de la primera agrupación social de Bilbao, ha señalado que son responsables de "continuar esa larga marcha por la igualdad que iniciaron aquellos primeros socialistas", sin "perder de vista la razón de la lucha, que no es otra que defender a los más débiles y convertir la acción política, el liderazgo institucional, en garantía de dignidad para quienes más lo necesitan".

Torres ha señalado que este es su primer acto de partido desde que fue elegido vicelehendakari del Gobierno vasco y, tras apuntar que han sido unos días de "montaña rusa y emoción" por dejar la alcaldía de Portugalete, también lo son de "mucha responsabilidad".

El dirigente socialista ha afirmado que "no han parado" y ha subrayado los primeros contactos con sindicatos y empresas, la puesta en marcha de unos proyectos "preciosos" en economía social o emprendimiento femenino y seguir trabajando en la "gran transformación" de Lanbide que se inició la legislatura pasada.

Torres ha maniestado que los "magníficos" resultados obtenidos en las últimas elecciones autonómicas les han permitido entrar "con más peso en el Gobierno" y dar una orientación "más progresista al acuerdo de legislatura", algo que "se está notando".

"Se está notando con un nuevo aire que se está intentando dar al Gobierno vasco. Que se está notando una marca socialista, una marca de un proyecto que tiene perspectiva social, una vocación transformadora, que está en el ADN de nuestro partido, y que esta legislatura vamos a extender a toda la acción del Gobierno vasco, desde el primer a último Departamento", ha añadido.

Ha asegurado que lo "más importante" son las personas y, en este sentido, ha señalado que tienen -"porque la hay"- una solución para Osakidetza, para lograr unas políticas de empleo "más efectivas", para mejorar las perspectivas de la economía y de las condiciones de acceso a la vivienda. "Y eso es porque los socialistas hemos trabajado a lo largo de años con un firme compromiso de que las cosas se podían hacer mejor, con determinación, pero, sobre todo, con trabajo".

Por otra parte, ha destacado el trabajo iniciado hace años por Pedro Sánchez en contra de los "vientos que soplaban en Europa de la ultraderecha". "La primera piedra para frenarla la pusimos aquí en España, al intentar poner un cordón sanitario y que, por nuestra parte, no entrara en ningún gobierno ni en ninguna decisión importante, cosa que el PP ha hecho todo lo contrario".

No obstante, cree que hay "motivos para la esperanza" tras lo vivido en Francia y en Inglaterra y ha destacado que "cuando la gente quiere parar a la ultraderecha es capaz de ir a votar y pararla desde la izquierda". "Y todo eso que teníamos tan claro en España y el PP nunca lo ha tenido claro, en Euskadi lo tenemos mucho más claro aún, a la hora de trabajar con quien realmente cumple los principios democráticos", ha manifestado.