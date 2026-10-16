Andueza defiende que la vivienda "debe ser una gran misión de país" y no un "factor de desigualdad"

Los dirgentes socialistas Denis Itxaso, Idoia Mendia, Eneko Andueza y Ane Oyarbide, en un acto sobre vivienda en San Sebastián - PSE-EE

SAN SEBASTIÁN, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha afirmado que la crisis habitacional es "un reto de grandes dimensiones" que debe abordarse desde una estrategia de "estrecha colaboración" entre todas las instituciones, y ha subrayado que la vivienda "debe ser una gran misión de país y no un factor de desigualdad". "Tenemos que construir más y proteger mejor", ha indicado.

En esa línea, el líder de los socialistas vascos ha defendido la aplicación de una política de vivienda "integral y coherente", para ayudar a solucionar el acceso a la vivienda de una parte importante de la sociedad.

Andueza ha realizado estas afirmaciones en la apertura en San Sebastián de la jornada 'La vivienda asequible como derecho: respuestas progresistas desde Euskadi y Europa', en la que también ha tomado parte la eurodiputada Idoia Mendia.

En su intervención, ha sostenido que la vivienda es un derecho constitucional que "debe convertirse en el quinto pilar de nuestro Estado del Bienestar". "Cuando una persona tiene trabajo, pero no puede construir un proyecto de vida por no poder pagar una vivienda, tenemos un problema social, económico y democrático", ha asegurado.

Así, ha abogado por "regular donde hay abuso y construir donde falta oferta" para movilizar todo ese suelo que "permanece bloqueado", al tiempo que ha remarcado la necesidad de ofrecer "garantías de seguridad" a los propietarios para aumentar la oferta de viviendas en alquiler a precios "razonables".

El secretario general del PSE-EE ha apostado por aplicar políticas de vivienda "razonables y efectivas", que se alejen de "un exceso de construcción y regulación". "Nosotros rechazamos ambas simplificaciones. No elegimos entre oferta y regulación. No elegimos entre propietarios e inquilinos. No elegimos entre seguridad jurídica y justicia social, y no elegimos entre construir más o proteger mejor. Hacemos ambas cosas", ha afirmado.

En ese sentido, ha explicado que "esa política de ancho espectro se está materializando ya a través de medidas y políticas concretas", y ha puesto en valor la Ley estatal de Vivienda "frente a quienes quisieron convertir esta cuestión en una batalla competencial". "Nosotros elegimos otro camino que utilizar todos los instrumentos de todas las administraciones para resolver el problema de la ciudadanía", ha asegurado.

Eneko Andueza ha desgranado algunas de las "bondades" que ofrece esta nueva legislación para Euskadi como la declaración de zonas tensionadas o el reforzamiento de los programas Bizigune, de movilización de vivienda vacía, Gaztelagun, dirigida a las personas jóvenes, y Alokaplus, que garantizará compensaciones por impagos y desperfectos. "Esta ley demuestra cómo convertir sus instrumentos en políticas concretas", ha afirmado.

De este modo, se ha dirigido a los propietarios para decirles que "esta política no se hace contra vosotros". "Queremos garantías para quien alquila responsablemente y exigencia frente a quien abusa, la seguridad pública debe servir para sacar vivienda al alquiler asequible, no para blindar precios abusivos", ha defendido.

También ha citado la Ley vasca de Medidas Urgentes porque permite agilizar trámites urbanísticos y movilizar suelo para construir vivienda protegida, al tiempo que ha recordado que el Fondo Social de Vivienda planteado por el Gobierno Vasco va a promover 10.000 viviendas de alquiler asequible mediante una movilización potencial de 2.000 millones de euros. "No ponemos lo público al servicio del negocio; ponemos inversión al servicio de una misión pública", ha añadido.

"No prometemos una solución mágica, ni una solución sencilla, porque no la hay. Hay una solución política si existe voluntad política. Una voluntad capaz de movilizar suelo, levantar vivienda protegida, regular abusos u ofrecer garantías a los propietarios responsables. Porque la vivienda no puede convertirse en el gran factor de desigualdad de la próxima década. Debe convertirse en una de las grandes misiones públicas de Euskadi y de España", ha manifestado.

"FRONTERA DE DESIGUALDAD"

Por su parte, la europarlamentaria socialista vasca, Idoia Mendia, ha reconocido que la vivienda se ha convertido en "una de las nuevas fronteras de desigualdad en Europa" y ha señalado que "cada vez más personas encuentran imposible vivir asequiblemente, limitando su autonomía personal y su futuro". A su juicio, esta situación es "un fracaso colectivo al que las instituciones tenemos que atender".

Mendia se ha referido al nuevo Marco Financiero Plurianual y la necesidad de que contemple el acceso a la vivienda como "una prioridad" y ha planteado que Europa "debe poner más recursos y más capacidad de activación" a los ayuntamientos a través de los fondos.

"Tienen que contribuir a ampliar el parque público accesible de vivienda porque este no es un gasto improductivo sino una inversión social y económica de primer orden que reduce las desigualdades", ha afirmado.

Asimismo, ha defendido que el "empuje socialista" ha posibilitado situar a la vivienda como una de las prioridades de las políticas en Europa junto a otras imprescindibles como la educación, la sanidad o las pensiones. "Los derechos necesitan políticas públicas", ha añadido.

Finalmente, la europarlamentaria del PSE ha incidido en que "reconocer un problema no es resolverlo", por lo que ha hecho un llamamiento "para pasar de los compromisos a las viviendas reales" aprovechando los fondos de cohesión europeos.