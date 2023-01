Andueza: "El PSE-EE y Euskadi no se entenderían sin Rodolfo Ares"

AUDIO: Enlace a archivo de audio disponible al final del texto.

BILBAO, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha afirmado que es un día "terriblemente duro y triste" para el conjunto de los socialistas por la muerte del exconsejero de Interior y ha asegurado que el PSE-EE y Euskadi "no se entenderían" sin el exdirigente de los socialistas vascos, del que ha destacado su "categoría y honestidad".

"Se nos ha ido Rodolfo Ares, extraordinario compañero y un gran amigo. Si el PSE-EE es hoy lo que es, es en gran medida por él, es gracias a él, en lo orgánico y también en lo institucional. Si somos lo que somos es precisamente porque Rodolfo Ares entregó su vida, en algunos casos casi de manera literal, por este partido", añadido.

Tras indicar que Ares era "muy especial y muy importante" para él y para todos los que militan en el PSE-EE, ha asegurado que era la persona "que siempre estaba en todo momento, entregado absolutamente a su partido y a sus principios, a sus valores y a sus ideales".

El líder del PSE-EE ha asegurado que el exconsejero de Interior era una "pieza clave para entender la historia reciente de Euskadi y de España".

"El PSE-EE no se entendería sin Rodolfo Ares y Euskadi me atrevo a decir que tampoco, desde su papel como teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Bilbao, como impulsor de Bilbao Ría 2000 y de toda la transformación de Bilbao, como teniente de diputado general y, por supuesto, como miembro de aquel Gobierno vasco liderado por los socialistas del que fue no sólo coordinador, uno de sus alma máter, sino también consejero de interior", ha subrayado.

Andueza ha asegurado que a Rodolfo Ares se le deben "muchísimas cosas y, "si hoy Euskadi vive en paz, en buena medida también es gracias a él". "Entregó su vida por su partido y por sus ideales y muchas veces lo hizo casi de manera literal, desde luego, en esta vida tenemos padres biológicos eso es indudable, otros hemos tenido la inmensa suerte también de tener padres en otros aspectos de nuestra vida", ha señalado.

Según ha destacado, han tenido "un amigo, un compañero y también un padre político del que aprender mucho y, sobre todo, muy bueno". "Como secretario general del PSE-EE tengo que decir que siento un inmenso orgullo de haber tenido un compañero, de la categoría, de la altura y de la dimensión y, sobre todo, de la honestidad y de la honradez de Rodolfo Ares", ha concluido.

--------------------------------------------------------------------

Contenido multimedia:

Audio: Andueza dice que el PSE-EE y Euskadi "no se entendería" sin Ares

Duración: 00.55

Url de descarga: https://audio.europapress.es/archivo/734681/1