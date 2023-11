Andueza dice que todo lo que se haga con la ley de amnistía será "dentro de la legalidad y del marco constitucional"

"Hay aspiraciones que no estamos dispuestos a aceptar y está claro que un referéndum independentista es una de ellas", afirma el líder del PSE



BILBAO, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha asegurado que todo lo que se haga con la ley de amnistía "será dentro de la más absoluta legalidad y del marco constitucional". Además, defiende que cualquier decisión que se adopte en aras a "devolver a Cataluña y a España a una situación anterior al 1 de octubre serán pasos en la buena dirección".

En una entrevista en Deia, recogida por Europa Press, el dirigente socialista acusa además al Partido Popular de estar "tirado a los brazos de la extrema derecha". "Quieren conseguir a través de la agitación, la mentira y la tergiversación lo que no han conseguido en las urnas", denuncia.

Tras advertir que no existe todavía "ninguna concreción exacta" sobre la ley de amnistía, Andueza reclama "prudencia y sobre todo confianza en que todo lo que se haga será dentro de la más absoluta legalidad y del marco constitucional".

"He dicho desde un inicio que cualquier decisión que se adopte en aras a devolver a Cataluña y a España a una situación anterior al 1 de octubre serán pasos en la buena dirección. Es algo que atiende a toda lógica y desde luego creo que uno de los objetivos de este Gobierno es intentar recuperar la normalidad política en Cataluña", argumenta.

Por otro lado, asegura que el referéndum "puede estar encima de la mesa por parte de los partidos independentistas", pero subraya que el PSOE sabe "perfectamente qué tiene que hacer y hasta dónde puede llegar".

"Desde luego hay aspiraciones de algunos que no estamos dispuestos a aceptar y está claro que un referéndum independentista es una de ellas. Porque está fuera del marco constitucional y porque rompería cualquier marco legal. Son cuestiones que pueden ser reivindicadas por algunos partidos, no solo en Catalunya sino incluso aquí en Euskadi, pero es algo que no va a suceder", zanja.

REPSOL

Respecto al anuncio de Repsol de congelar inversiones, Andueza dice que defender los intereses particulares en el caso de los representantes de algunas empresas es legítimo pero nunca debe estar reñido con los intereses generales del país. Asimismo, ve "imprudente que determinadas empresas hagan un discurso cercano al negacionismo del cambio climático".

"No es el momento de frenar inversiones que supondrían echar el freno a proyectos que van a contribuir y mucho a la lucha contra el cambio climático. Por tanto, pido responsabilidad de país y conciencia contra un reto que nos interpela a todos y no solo a los beneficios de algunas empresas", añade.

Cuestionado por la movilización celebrada este sábado en Bilbao para rechazar algunas sentencias judiciales sobre el euskera, Andueza indica que "si tiene que prevalecer algo es el derecho laboral, a tener un trabajo digno", aunque "parece que hay algunos que desean que prevalezca el derecho lingüístico".

"Hay trabajadores con una dilatada trayectoria laboral en la administración y ahora a algunos les quieren cambiar las reglas del juego y tienen su puesto de trabajo en riesgo. Frente a eso siempre voy a defender los derechos de los trabajadores, no sé en qué posición están aquellos que dicen ser de izquierdas y luego resulta que, cuando hay que decidir entre identidad y derechos laborales, siempre se decantan por la identidad", expresa.